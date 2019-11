«Είχα μία πολύ καλή συζήτηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν. Με ενημέρωσε ότι αιχμαλώτισαν πολλούς μαχητές του ISIS που είχαν δραπετεύσει κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, μεταξύ αυτών τη σύζυγο και την αδερφή του Μπαγκντάντι. Μιλήσαμε, επίσης, για τα σύνορά τους με την Συρία, την εξάλειψη της τρομοκρατίας, τον τερματισμό των εχθροπραξιών με τους Κούρδους και πολλά ακόμα θέματα. Ανυπομονώ να συναντήσω τον Πρόεδρο Ερντογάν την άλλη Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου στον Λευκό Οίκο».

....Also talked about their Border with Syria, the eradication of terrorism, the ending of hostilities with the Kurds, and many other topics. Look forward to seeing President Erdogan next Wednesday, November 13th at the @WhiteHouse!