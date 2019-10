«Ο νούμερο ένα διάδοχος του Αμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι έχει εξολοθρευτεί από τα αμερικανικά στρατεύματα. Το πιο πιθανό είναι να έπαιρνε τη θέση του. Τώρα είναι και αυτός νεκρός», ανέφερε σε tweet που έκανε πριν λίγα λεπτά ο Ντόναλντ Τραμπ, δίχως να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!