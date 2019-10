Πανικός επικράτησε στο εμπορικό κέντρο του Arndale. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση που δέχθηκαν με μαχαίρι.

Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ ένας αστυνομικός ακινητοποίησε έναν ύποπτο άνδρα με taser και ένας άλλος του πέρασε χειροπέδες.

@MENnewsdesk guy being held by police with a tazer outside the arndale pic.twitter.com/O8y0786CEw