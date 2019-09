Οι ομοζυγωτικές δίδυμες Λίλιαν Λιλ Κοξ και Ντόρις Χόμπντεϊ, που είναι οι γηραιότερες δίδυμες της Βρετανίας, καθώς έκλεισαν τα 95 τους χρόνια τον Ιούλιο, αποκαλύπτουν τα μυστικά της μακροζωίας, τα οποία ακούγονται κάπως... ασυνήθιστα.

Μιλώντας σε εκπομπή της βρετανικής τηλεόρασης, η Λιλ είπε ότι το βασικό για να ζήσει κάποιος πολλά χρόνια είναι "καθόλου σεξ και πολλή μπίρα" και οι δυο τους συμφωνούν ότι το να τρώνε ωμά λουκάνικα τις κρατά αναζωογονημένες.

A little something to make you smile - where it all began! “ we wo’ get on the tele” & few bloopers , we do laff a lot ya know 🤣👵🏻💞👵🏻 Lil & Doris #identicaltwins #oldesttwins #95 #tiptontwins pic.twitter.com/MK9FINQbPy