Διάσημος ηθοποιός του Χονγκ Κονγκ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από θεατή, ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή.

Ο 64χρονος αστέρας, Σάιμον Γιαμ ήταν επίσημος καλεσμένος στα εγκαίνια πολυκαταστήματος στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ στα νότια της Κίνας. Βρισκόταν στη σκηνή και απευθυνόταν στο κοινό όταν ένας άνδρας ανέβηκε τις σκάλες, τον πλησίασε και τον μαχαίρωσε στην κοιλιά.

Ο δράστης συνελήφθη, ενώ το κίνητρο της επίθεσης δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.

Ο ηθοποιός και παραγωγός κάλεσε σε βοήθεια πιάνοντας την πληγή στο στομάχι του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο απ' όπου έγινε γνωστό ότι έφερε τραύματα και στα χέρια.

Hong Kong famous actor Simon Yam was stabed this morning on one event of Guangzhou ! pic.twitter.com/dX0VSOr44M