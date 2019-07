Πέθανε ο "μαέστρος" του μεσογειακού νουάρ, Αντρέα Καμιλλέρι - ΒΙΝΤΕΟ

Στα 93 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο μαέστρος του μεσογειακού αστυνομικού μυθιστορήματος Αντρέα Καμιλλέρι.

Γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1925 στο Πόρτο Εμπέντοκλε στη Σικελία. Ήταν συγγραφέας, σκηνοθέτης και σεναριογράφος. και ιδιαίτερα γνωστός για τα αστυνομικά μυθιστορήματά του, με κεντρικό ήρωα τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, έναν ήρωα που μας τον σύστησε πριν από 20 χρόνια.

Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου φοίτησε για μικρό χρονικό διάστημα σε επισκοπικό κολέγιο απ' όπου αποβλήθηκε επειδή πέταξε ένα αυγό σε έναν σταυρό. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο κλασικό λύκειο Empedocle στο Αγκριτζέντο, από όπου πήρε απολυτήριο το 1943 χωρίς να δώσει εξετάσεις, λόγω της επέμβασης των συμμάχων στη Σικελία.

Το 1944 γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Λογοτεχνίας, αλλά δεν πήρε ποτέ πτυχίο. Την ίδια περίοδο έγινε μέλος του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος και άρχισε να δημοσιεύει διηγήματα και ποιήματα. Από το 1948 μέχρι το 1950 σπούδασε σκηνοθεσία στην Ακαδημία Δραματικής τέχνης Silvio d'Amico (Accademia di Arte drammatica Silvio d'Amico) και ξεκίνησε να εργάζεται ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Το 1954 συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό για την πρόσληψη υπαλλήλων στη RAI αλλά δεν προσελήφθη επειδή ήταν κομμουνιστής. Το 1957 παντρεύτηκε την Rosetta Dello Siesto και απέκτησε τρία παιδιά.

Ο Καμιλλέρι ήταν ο πρώτος που έφερε στην Ιταλία το θέατρο του παραλόγου του Σάμουελ Μπέκετ, ανεβάζοντας, το 1958, το έργο Το τέλος του παιχνιδιού στο Θέατρο dei Satiri στην Ρώμη και μετά (1970) στην τηλεόραση με τους Αντόλφο Τσέλι (Adolfo Celi) και Ρενάτο Ράσελ (Renato Rascel). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του εξήντα κατάφερε τελικά να εργαστεί στη RAI και συμμετείχε σε πολλές παραγωγές της ιταλικής τηλεόρασης μεταξύ των οποίων στις τηλεοπτικές σειρές Οι περιπέτειες της Λάουρα Στορμ (Le avventure di Laura Storm), με πρωταγωνίστρια την Λαουρέτα Μασιέρο (Lauretta Masiero), Υπολοχαγός Σέρινταν (Tenente Sheridan), με πρωταγωνιστή τον Ubaldo Lay και Οι έρευνες του αστυνόμου Maigret (Le inchieste del commissario Maigret) με πρωταγωνιστή τον Τζίνο Τσέρβι (Gino Cervi).

Ο Αντρέα Καμιλλέρι ξεκίνησε τη συγγραφική του καριέρα το 1978 με την έκδοση του μυθιστορήματος Η ροή των πραγμάτων (Il corso delle cose). Το 1980, εξέδωσε το μυθιστόρημα Καπνός στον ορίζοντα που είναι το πρώτο από τα μυθιστορήματά του στα οποία η υπόθεση τοποθετείται σε μια φανταστική πόλη στη Σικελίας, τη Βιγκάτα.

Έλαβε τα εξής βραβεία:

- 1998 Διεθνές Βραβείο Βιβλίου Nino Martoglio.

-2003 Grand Officer in the Order of Merit από την Ιταλική Δημοκρατία (Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana).

-2008 βραβείο RBA Καλύτερου Αστυνομικού Μυθιστορήματος για το βιβλίο La rizzagliata / La muerte de Amalia Sacerdote ("Ο Θάνατος της Amalia Sacerdote"), το μεγαλύτερο παγκοσμίως χρηματικό βραβείο αστυνομικής λογοτεχνίας που φτάνει το ποσό των €125,000

Έλαβε τιμητικές διακρίσεις από ιταλικά πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (2002), το Πανεπιστήμιο της Πίζας (2005), το Πανεπιστήμιο της L'Aquila (2007) και το Πανεπιστήμιο D'Annunzio University της Chieti–Pescara (2007). Το 2012 έλαβε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης. Ο Καμιλλέρι έλαβε επίσης τιμητικές διακρίσεις από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου στις 5 Δεκεμβρίου 2011 και από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Ρώμης στις 30 Οκτωβρίου 2013.

