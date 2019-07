Η Άνγκελα Μέρκελ γιόρτασε τα 65α γενέθλιά της στη... δουλειά, καθώς προήδρευσε στην σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου.

Οι συνεργάτες της, όμως, φρόντισαν να δώσουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στη σημερινή ημέρα, καθώς της χάρισαν μία ανθοδέσμη.

Η Μέρκελ δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της για την έκπληξη που της ετοίμασαν οι συνεργάτες της, όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί.

Surprise! 💐

This is how Angela Merkel celebrated her 65th birthday in the German Cabinet. pic.twitter.com/4463XAke24