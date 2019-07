Παραμονή του φεστιβάλ του Σαν Φερμίν, δεκάδες διαδηλωτές ξάπλωσαν στον δρόμο με ψεύτικες λόγχες να προεξέχουν από τις πλάτες τους, αναπαριστώντας την τεχνική που χρησιμοποιούν οι ταυρομάχοι εναντίον των εξασθενημένων ταύρων κατά τη διάρκεια της ταυρομαχίας.

Ενόψει των εκδηλώσεων στην Παμπλόνα, όπου εκατοντάδες άνθρωποι τρέχουν στα στενά δρομάκια της πόλης προσπαθώντας να ξεφύγουν από τους μαινόμενους ταύρους, οι ακτιβιστές διαμαρτύρονται για τη βάναυση μεταχείριση των ζώων.

Οι διαδηλωτές από την AnimalNaturalis, που συνδιοργάνωσε την κινητοποίηση μαζί με την οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων των ζώων PETA, σχημάτισαν το περίγραμμα των ταύρων στο έδαφος, χρησιμοποιώντας ταινία, όπως ακριβώς κάνει η αστυνομία σε έναν τόπο εγκλήματος.

Η Άιντα Γκασκόν, εκπρόσωπος τύπου της AnimalNaturalis σημείωσε ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως οι ταύροι στέλνονται σε βοσκοτόπια μετά τις ταυροδρομίες, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται στις ταυρομαχίες όπου σκοτώνονται αργότερα την ίδια ημέρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων.

Το φεστιβάλ του Σαν Φερμίν, διάρκειας μίας εβδομάδας, φιλοξενεί πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους κάθε χρόνο και περιλαμβάνει παραδοσιακά σόου και εκδηλώσεις, αν και είναι κυρίως γνωστό για τις ταυροδρομίες του, που καταλήγουν στην αρένα των ταυρομαχιών της Παμπλόνα.

Οι υπέρμαχοι των ταυρομαχιών υποστηρίζουν ότι οι ταυρομαχίες και οι ταυροδρομίες αποτελούν κεντρικό κομμάτι των εκδηλώσεων, με την πόλη της Παμπλόνας να βάζει στα ταμεία της εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.

HAPPENING RIGHT NOW: 54 activists lie in a cordoned off “crime scene” in Pamplona, representing each of the bulls who will die in agony at the San Fermín Festival over the next week. #SaveTheBulls #RunningOfTheBulls pic.twitter.com/cW5uG8wsvr