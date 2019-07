Τον πατέρα της Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύει στα ταξίδια του στο εξωτερικό η Ιβάνκα Τραμπ ως άτυπη σύμβουλός του.

Ωστόσο, το ότι η κόρη του Αμερικανού προέδρου προσπαθεί να επιβάλει την παρουσία της, δεν σημαίνει ότι οι ηγέτες είναι υποχρεωμένοι να την αποδεχθούν.

Έτσι, ενώ η Κριστίν Λαγκάρντ του ΔΝΤ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό και η Βρετανή πρωθυπουργός Τερέζα Μέι συνομιλούν για σημαντικά θέματα κοινωνικά και οικονομικά στο πλαίσιο της συνόδου της G20 στην Οσάκα, η Ιβάνκα κυριολεκτικά πετάγεται για να πει τη γνώμη της.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ