Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφεραν ότι η φωτιά έχει ήδη τεθεί υπό έλεγχο.

Η βιομηχανική ζώνη Γκουανταράνκε, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο, εκκενώθηκε. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από εισπνοή καπνού.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους για να μην μπουν μέσα οι καπνοί, δεν τους ζήτησαν όμως να φύγουν από την περιοχή.

#BREAKING : San Roque, Gibraltar - A Warehouse owned by a petrochemical company is on fire. People close to the site have been advised to keep indoors with windows shut.#España #Gibraltar

