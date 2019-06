Εκτός ελέγχου μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Πενσιλβάνια όπως δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής της Φιλαδέλφειας, την ώρα που τα μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι σημειώθηκε σειρά από εκρήξεις στην περιοχή.

Όπως μετέδωσε με το αμερικανικό δίκτυο NBC Philadelphia η "εκτεταμένη" πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο διυλιστήριο Philadelphia Energy Solutions, το οποίο παράγει 335.000 βαρέλια ημερησίως, είναι ορατή από χιλιόμετρα μακριά και έχει προκαλέσει εκρήξεις οι οποίες έγιναν αισθητές ως και το Σάουθ Τζέρσεϊ.

Δείτε το βίντεο:

"Oh my gosh!" Our cameras were rolling when an explosion took place at the burning SW Philly refinery earlier this morning. WATCH: https://t.co/qMJpFv8rlH pic.twitter.com/s62zDc55oY