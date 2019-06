Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της Κορόνα, ο δράστης διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα τον οποίο πυροβόλησε και σκότωσε. Άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν, τα δύο από πυρά, ενώ ο δράστης, που επίσης τραυματίστηκε συνελήφθη. Όλοι τους οδηγήθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο. Ο διευθυντής της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι ο νεκρός είναι άνδρας.

Corona police department briefing following shooting within Costco in Corona Friday night pic.twitter.com/EWqrPMpMbM