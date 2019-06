Η πολωνική κυβέρνηση σκοπεύει να αγοράσει μερικές δεκάδες μαχητικά και ο Τραμπ οδήγησε τον Ντούντα και τις συζύγους τους έξω από τον Λευκό Οίκο για να δουν όλοι μαζί ένα F-35 να πετά πάνω από την προεδρική κατοικία, να κάνει στροφή γύρω από τον οβελίσκο στο Μνημείο του Ουάσινγκτον και να επιστρέφει για ένα δεύτερο πέρασμα πάνω από τον Νότιο Κήπο.

Ο θόρυβος του αεροσκάφους αντήχησε σε όλο το κέντρο της πόλης και αιφνιδίασε τους περαστικούς που έστρεψαν τα μάτια στον ουρανό για να δουν τη σπάνια πτήση, σε μια περιοχή όπου απαγορεύεται να προσεγγίσουν αεροπλάνα μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε με τους δύο ηγέτες, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επίδειξη εντυπωσιακή. "Σχεδόν σταμάτησε ενώ βρισκόταν πάνω από τον Λευκό Οίκο", πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ και η Πολωνία υπέγραψαν σήμερα μια κοινή διακήρυξη για την αμυντική συνεργασία τους. "Όπως αποσαφηνίζει ξεκάθαρα αυτή η διακήρυξη ΗΠΑ και Πολωνία δεν δεσμεύονται μόνο από μια στρατηγική εταιρική σχέση αλλά από τις βαθιές κοινές αξίες τους, τους κοινούς στόχους και την πολύ ισχυρή και διαρκή φιλία τους", είπε ο Τραμπ.

