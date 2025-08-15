Air Canada: Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων ενόψει απεργίας των αεροσυνοδών – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

ΗAir Canada άρχισε να ακυρώνει πτήσεις από την Πέμπτη (14/8), σε μια προληπτική κίνηση ενόψει πιθανής απεργίας των αεροσυνοδών, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες. Η πλήρης διακοπή των δραστηριοτήτων του μεγαλύτερου αερομεταφορέα του Καναδά θα μπορούσε να επηρεάζει περίπου 130.000 επιβάτες την ημέρα.

72ωρη προειδοποίηση απεργίας

Το συνδικάτο που εκπροσωπεί περίπου 10.000 αεροσυνοδούς εξέδωσε την Τετάρτη 72ωρη προειδοποίηση απεργίας. Σε απάντηση, η Air Canada προχώρησε σε ειδοποίηση για λοκ άουτ.

Breaking News: Air Canada has started canceling flights ahead of a potential strike by its flight attendants — who are seeking improved wages and compensation — on Saturday that could ground 130,000 passengers a day. https://t.co/CfEywYjliv — The New York Times (@nytimes) August 14, 2025

Ο Διευθυντής Επιχειρήσεων της εταιρείας, Μαρκ Νάσρ, δήλωσε πως η εταιρεία ξεκινά σταδιακή αναστολή των πτήσεων της Air Canada και της θυγατρικής Air Canada Rouge.

«Όλες οι πτήσεις θα έχουν σταματήσει έως το πρωί του Σαββάτου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Νάσρ, το σχέδιο αυτό αποσκοπεί σε ομαλή επανεκκίνηση της λειτουργίας, η οποία, όπως είπε, θα χρειαστεί τουλάχιστον μία εβδομάδα, ακόμη και υπό τις καλύτερες συνθήκες.

Ανέφερε ότι το πρώτο κύμα ακυρώσεων, που περιλαμβάνει αρκετές δεκάδες πτήσεις, αφορά υπερατλαντικές πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες να αναχωρήσουν το βράδυ της Πέμπτης. «Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, αναμένουμε να έχουμε ακυρώσει πτήσεις που επηρεάζουν πάνω από 100.000 επιβάτες», δήλωσε ο Nasr. «Μέχρι τη 1 π.μ. του Σαββάτου, θα έχουμε καθηλώσει πλήρως τον στόλο μας».

«Αποκλεισμένοι» στο εξωτερικό

Η καθήλωση των πτήσεων αναμένεται να επηρεάσει 25.000 Καναδούς την ημέρα που βρίσκονται στο εξωτερικό και ενδέχεται να μείνουν αποκλεισμένοι. Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος της Παρασκευής θα έχουν ακυρωθεί 500 πτήσεις.

Air Canada executives speak at a press conference that ends abruptly as union members protest while holding placards. The airline says it will cancel several dozen flights, affecting 100,000 passengers ahead of a planned strike by flight attendants. pic.twitter.com/Gaw4zekvaq — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 14, 2025

Ο Nasr πρόσθεσε ότι οι πελάτες των οποίων οι πτήσεις ακυρώνονται θα είναι δικαιούχοι πλήρους επιστροφής χρημάτων, ενώ έχουν γίνει και ρυθμίσεις με άλλες καναδικές και ξένες αεροπορικές εταιρείες ώστε να προσφερθούν εναλλακτικές λύσεις, «στο βαθμό του εφικτού».

«Μισθοί φτώχειας»

Το συνδικάτο αναφέρει ότι το βασικό σημείο διαφωνίας είναι οι «μισθοί φτώχειας» των αεροσυνοδών και η μη αμειβόμενη εργασία όταν το αεροσκάφος δεν βρίσκεται στον αέρα.

Μερικοί αεροσυνοδοί κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της Πέμπτης κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν: «Η απλήρωτη εργασία δεν απογειώνεται».

🚨@AirCanada Strike Alert🚨talks have broken down w/ its 10,000 Flight Attendants. An impasse is now in effect. The parties will be in a position to issue a statutory 72hr strike or lockout notice at 12:01 am Eastern Time August 13, shutting down the airline as early as August 16 pic.twitter.com/nmnXxq9wa3 — The Travel Assistant 🇨🇦 (@TheTravelAssist) August 12, 2025

Η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, Αριέλ Μελούλ-Βέχσλερ, σημείωσε πως, παρά το αδιέξοδο, η Air Canada είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις και να συμμετάσχει σε συναινετική διαιτησία. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, δεν αποκλείεται να ζητηθεί κρατική παρέμβαση.

Η υπουργός Εργασίας του Καναδά, Πάτι Χάιντου, κάλεσε την ένωση να εξετάσει την πρόταση για διαιτησία και προέτρεψε τα δύο μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία χωρίς παρέμβαση.