Ουκρανία: Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι τα στρατεύματά της αποχώρησαν από τη Λιμάν για να μην περικυκλωθούν

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι τα στρατεύματά της αποσύρθηκαν από την πόλη Λιμάν στην ανατολική Ουκρανία προκειμένου να αποφύγουν να περικυκλωθούν από τον ουκρανικό στρατό.

“Υπό την απειλή να βρεθούν περικυκλωμένα, τα συμμαχικά στρατεύματα αποσύρθηκαν από την πόλη Κράσνι Λιμάν σε πιο πλεονεκτικές θέσεις”, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας χρησιμοποιώντας το ρωσικό όνομα της πόλης.

Νωρίτερα, ο ουκρανικός στρατός «εισήλθε» σήμερα στην πόλη Λιμάν, στην ανατολική Ουκρανία, έναν σιδηροδρομικό κόμβο κρίσιμης σημασίας για τη Μόσχα, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι ουκρανικές αερομεταφερόμενες δυνάμεις εισήλθαν στη Λιμάν, στην επαρχία Ντονέτσκ», ανέφερε στο Twitter το υπουργείο.

Σε βίντεο διάρκειας ενός λεπτού που συνοδεύει την ανάρτηση εμφανίζονται δύο Ουκρανοί στρατιώτες που κουνούν και στη συνέχεια κρεμούν την ουκρανική σημαία σε μια ταμπέλα που γράφει «Λιμάν», στην είσοδο της πόλης.

«Ξεδιπλώνουμε τη σημαία μας και την τοποθετούμε στη γη μας. Η Λιμάν θα είναι πάντα μέρος της Ουκρανίας», ακούγεται να λέει ένας από τους δύο χαμογελώντας.

❗️Donetsk front. Ukraine. October 1. Soldiers of the Ukrainian army set up a flag at the entrance to Liman 🇺🇦 #UkraineInvasion #UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/49AY9nC7Us

Ο στρατός της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει ότι έχει «περικυκλώσει» πολλές χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες στην πόλη Λιμάν η οποία βρίσκεται στην επαρχία Ντονέτσκ, την οποία προσάρτησε χθες η Ρωσία.

Ο κυβερνήτης της γειτονικής επαρχίας Λουχάνσκ Σέρχιι Γκαϊντάι είχε δηλώσει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες που βρίσκονται «στο καζάνι» της Λιμάν «έχουν τρεις επιλογές: να φύγουν, να πεθάνουν όλοι μαζί ή να παραδοθούν».

Η απώλεια της Λιμάν θα αποτελέσει νέο πλήγμα για τον ρωσικό στρατό μετά τις πολλές στρατιωτικές ήττες που έχει υποστεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου και την έναρξη της αντεπίθεσης του Κιέβου στο νότιο και ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας.

❗️Donetsk front. Ukraine. The Ukrainian military entered the village of Stavki near Liman. The ring around the group of Russian terrorists in Liman is shrinking. 🇺🇦#StopWarInUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/O10QaCkuDM

— UA FreeSky (@uafreesky) October 1, 2022