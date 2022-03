Στην Τουρκία “κρύβονται” τα δύο γιοτ του Αμπράμοβιτς – “Δεν είσαι ευπρόσδεκτος εδώ” του φώναζαν Ουκρανοί

Δύο γιοτ του δισεκατομμυριούχου Ρομάν Αμπράμοβιτς βρήκαν καταφύγιο στην νοτιοδυτική Τουρκία, η οποία δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τη Δύση κατά των Ρώσων ολιγαρχών για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά τη θαλαμηγό μήκους 140 μέτρων My Solaris που ελλιμενίστηκε τη Δευτέρα στο Μπόντρουμ (Αλικαρνασσός), η θαλαμηγός Eclipse, η οποία παρουσιάζεται ως η δεύτερη σε μήκος στον κόσμο, με σημαία Βερμούδων, έδεσε σήμερα λίγο νοτιότερα, στο λιμάνι της Μαρμαρίδας, έπειτα από πολυήμερο ταξίδι στη Μεσόγειο, σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης της κίνησης των πλοίων.

In Turkish #Bodrum, a young team of yachtsmen from #Odessa tried to prevent Roman Abramovich’s yacht from mooring in the port. It all ended with the arrival of the local police. Abramovich’s yacht had to be released. Fortunately no one got hurt. pic.twitter.com/Bgmudq3xlx

