Στουρνάρας: Η Ελλάδα βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση απ΄ ό,τι λίγα χρόνια πριν

Την εκτίμηση πως, η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε πολύ ισχυρότερη θέση απ’ ό,τι λίγα χρόνια πριν και πληροί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας, εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

«Η διατήρηση της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, η ενίσχυση της καινοτομίας, η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και η διαφύλαξη της ρηματοπιστωτικής σταθερότητας αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την επίτευξη υψηλότερης παραγωγικότητας, ταχύτερης πραγματικής σύγκλισης με τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες και διατηρήσιμης ευημερίας για τους πολίτες», συμπλήρωσε.

Οι προκλήσεις

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικονομία, ο διοικητής της ΤτΕ τόνισε ότι η ελληνική οικονομία ακόμη υφίσταται διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα, οι δημογραφικές πιέσεις, οι ελλείψεις δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, η περιορισμένη διάχυση της καινοτομίας, οι δυσκολίες πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή κατοικία και οι αδυναμίες στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης. Παράλληλα, το ακόμα υψηλό δημόσιο χρέος, το επίμονο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και η συνακόλουθη αρνητική διεθνής επενδυτική θέση της χώρας καθώς και ο πληθωρισμός, που εξακολουθεί να υπερβαίνει τον μέσο όρο της ευρωζώνης, αποτελούν παράγοντες που επιβάλλουν συνεχή προσοχή.

Σχολιάζοντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι η ενεργειακή αβεβαιότητα, ο αυξανόμενος κατακερματισμός του διεθνούς εμπορίου, οι ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις και οι οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δημιουργούν νέες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η αντιμετώπισή τους, σύμφωνα με τον Διοικητή της ΤτΕ, προϋποθέτει τη συνέχιση συνετών μακροοικονομικών πολιτικών, τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, την προώθηση μεταρρυθμίσεων και την επιτάχυνση επενδύσεων που ενισχύουν την παραγωγικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει η βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων καθώς και η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων και η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων τα οποία πρέπει να κατευθυνθούν σε τομείς υψηλής παραγωγικότητας που αυξάνουν γρήγορα το παραγωγικό δυναμικό της οικονομίας, όπως η βιομηχανία, η έρευνα και η καινοτομία, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη, οι ενεργειακές υποδομές, η πράσινη μετάβαση και οι εξωστρεφείς κλάδοι υψηλής προστιθέμενης αξίας