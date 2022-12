Σκρέκας για το πλαφόν στο φυσικό αέριο: Έχουμε φτάσει στο σημείο μηδέν

Είναι αναγκαίο να υπάρξει συμφωνία για το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου αλλά και να υπάρξει μηχανισμός διόρθωσης των τιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, προσερχόμενος στο Έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ.

«Ο χρόνος για διαβούλευση έχει εξαντληθεί. Έχουμε φτάσει στο σημείο μηδέν. Οι Ευρωπαίοι πολίτες αγωνιούν, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κλείνουν και η Ευρώπη συζητά άσκοπα. Όλοι μας, πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμφωνήσουμε χωρίς καθυστέρηση σε έναν μηχανισμό διόρθωσης της αγοράς και στον Κανονισμό ενεργειακής αλληλεγγύης. Αυτές είναι ιστορικές στιγμές και όλοι μας κρινόμαστε» σημείωσε με έμφαση ο κ. Σκρέκας.

Arrival and doorstep by @KostasSkrekas, Minister for the Environment and Energy of #Greece, at the Extraordinary #TTE Council (#Energy) taking place on 13 December 2022 in #Brussels.

“The time for consultation has run out”https://t.co/4JvLRt8A2h

— EU Council TV News (@EUCouncilTVNews) December 13, 2022