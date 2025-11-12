Παραλίγο… ΟΠΕΚΕΠΕ με το μεταφορικό ισοδύναμο – Απάτη με ψευδείς δηλώσεις επιχειρήσεων

Παραλίγο… ΟΠΕΚΕΠΕ με το μεταφορικό ισοδύναμο, καθώς πολλές εταιρείες προσπάθησαν να αποσπάσουν χρήματα που δεν δικαιούνταν, μέσω του μέτρου.  Οι υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρατήρησαν «φουσκωμένο» αριθμό αιτήσεων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν εξονυχιστικοί έλεγχοι και να αποκαλυφθεί η κομπίνα.

Σημειώνεται ότι το μεταφορικό ισοδύναμο χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες επιβατών, καυσίμων και επιχειρήσεων. Στην ουσία οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τέλος του χρόνου και τους καταβάλλεται επιστροφή ενός μέρους του ναύλου.

Μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή των Μάνου Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, αποκάλυψε ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2022 παρατηρήθηκε μια έκρηξη αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για το μεταφορικό ισοδύναμο, με αποτέλεσμα τα χρήματα που τους αναλογούσαν να αγγίζουν τα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν ξεπερνούσαν τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

«Όταν άνοιξε κάποια στιγμή η πλατφόρμα προς το τέλος του 2023 για να υποβάλουν οι επιχειρήσεις αιτήσεις για το 2022, είδαμε ένα τεράστιο αριθμό επιχειρήσεων να διεκδικούν μεταφορικό ισοδύναμο. Ήταν ασυνήθιστα υψηλός ο αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 έκαναν 18-19.000 επιχειρήσεις αίτηση χρηματοδότησης. Αυτό αύξανε το συνολικό ποσό που θα έπρεπε να πάρουν οι επιχειρήσεις από 20-25 εκατ. ευρώ γύρω στα 70 εκατ. ευρώ» τόνισε ο κ. Γκίκας.

Ο τριπλασιασμός του ποσού της επιστροφής, όπως είναι λογικό, χτύπησε «καμπανάκι» στο Υπουργείο Ναυτιλίας, που διέκοψε τις πληρωμές και προχώρησε σε εξονυχιστικό έλεγχο των αιτήσεων. Το αποτέλεσμα ήταν να εντοπιστούν αιτήσεις, που δεν πληρούσαν τα κριτήρια για να πάρουν μεταφορικό ισοδύναμο, καθώς δεν είχαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως παραστατικά, τιμολόγια και εισιτήρια.

Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Γκίκας, πολλές ήταν οι επιχειρήσεις, που απέσυραν οι ίδιες τις αιτήσεις τους. Τελικά, το ποσό που καλείται να καταβάλει το Υπουργείο Ναυτιλίας για το β’ εξάμηνο του 2022, μετά τους ελέγχους, είναι 22 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στον μέσο όρο των προηγούμενων ετών.

«Η ουσία είναι ότι δεν υπήρξε πληρωμή. Μέσα στον μήνα θα καταβληθεί το υπολειπόμενο ποσό που χρωστάμε στις επιχειρήσεις που δικαιούνται μεταφορικό ισοδύναμο για το 2022. Απομένουν 12,2 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα τα πληρώσαμε τον Ιούνιο» πρόσθεσε ο υφυπουργός Ναυτιλίας, σημειώνοντας ότι υπήρξε καθυστέρηση για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.

Σχετικά με τις πληρωμές, σύμφωνα με το υπουργείο έως το τέλος του μήνα θα εξοφληθούν και τα υπόλοιπα του μεταφορικού ισοδύναμου του 2024 για επιβάτες και καύσιμα.

Αλλάζει ο τρόπος καταβολής

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Ναυτιλίας, με πρωτοβουλία του Βασίλη Κικίλια, προχωρά στον εξορθολογισμό του μέτρου του μεταφορικού ισοδυνάμου και του τρόπου καταβολής του.

Όπως είπε ο κ. Γκίκας, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, το υπουργείο σε συνεργασία με το ΚΕΠΕ έχουν εκπονήσει μία μελέτη για την κλαδική και χωρική εξειδίκευση του μέτρου, ενώ σε ό,τι αφορά τους επιβάτες, το μεταφορικό ισοδύναμο μετατρέπεται σε αμέσου αποδόσεως, δηλαδή όταν ο νησιώτης θα βγάζει το εισιτήριό του, θα του επιστρέφεται αμέσως το αντίστοιχο ποσό.  Πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας είναι οι αλλαγές να εφαρμοστούν από το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

