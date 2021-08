Ο τουρισμός πολυτελείας επιστρέφει δυναμικά - Περιζήτητες οι βίλες, γεμάτα τα luxury resorts

Ανάρπαστες έχουν γίνει οι βίλες με ιδιωτική πισίνα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, με τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο να ξεχωρίζουν, καταγράφοντας σε κάποιες περιπτώσεις πληρότητα άνω του 80% ακόμη και για τις αρχές Οκτωβρίου. Στα ύψη βρίσκεται η ζήτηση και για τις Σποράδες, με την πληρότητα σε Σκιάθο και Σκόπελο να αγγίζει το 100% για τις πρώ- τες ημέρες του φθινοπώρου. «Πολλοί είναι οι ταξιδιώτες που φέτος προτιμούν να μισθώσουν αυτόνομες κατοικίες που προσφέρουν ιδιωτικότητα, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο εν μέσω της πανδημίας», εξηγούν παράγοντες της αγοράς. «Βέβαια, τα διαθέσιμα πολυτελή καταλύματα δεν είναι πάρα πολλά, γι’ αυτό και η πληρότητα είναι τόσο υψηλή», προσθέτουν. Μεγάλη ζήτηση καταγράφεται και στα Επτάνησα, με αιχμή τη Λευκάδα και τη Ζάκυνθο, όπου υπάρχει ζήτηση μέχρι και τον Οκτώβριο. Πάνω από το 90% κυμαίνεται η πληρότητα και στις luxury βίλες στη Ρόδο για το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, ενώ σε αντίστοιχα επίπεδα κινείται η διαθεσιμότητα και στην Κρήτη, με τα Χανιά να έχουν την τιμητική τους. Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και φέτος για τους προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας, με κυρίαρχες τη Χαλκιδική και τη Μεσσηνία, όπου η πληρότητα βρίσκεται στο «κόκκινο» μέχρι και τις αρχές του Οκτωβρίου.

Γεμάτα τα luxury resorts

Ισχυρή ζήτηση καταγράφεται την ίδια στιγμή και για τα πολυτελή resorts, με τους Αμερικανούς και Ελβετούς τουρίστες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προτίμηση. Ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος εκτιμάται ότι θα είναι δύο πολύ δυνατοί, τουριστικά, μήνες, αφού υπάρχει μικρή διαθεσιμότητα δωματίων στα luxury ξενοδοχεία, ενώ υψηλό είναι το ενδιαφέρον και για την αγορά πολυτελών κατοικιών στα συγκεκριμένα συγκροτήματα. «Οι τουρίστες υψηλού εισοδηματικού προφίλ δαπανούν αλόγιστα, ανεβάζοντας τόσο τη μέση τιμή δωματίου όσο και τη μέση ημερήσια δαπάνη, η οποία μπορεί να ξεπερνά και τα 3.500 ευρώ», εξηγούν πηγές του ξενοδοχειακού κλάδου. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, οι επιδόσεις των πεντάστερων resorts φέτος ενδέχεται όχι μόνο να φτάσουν αλλά και να ξεπεράσουν τα επίπεδα του 2019, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται αντίστοιχη αύξηση των τουριστικών εσόδων της χώρας, δεδομένου ότι ο τουρισμός πολυτελείας στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει ένα μικρό κομμάτι της πίτας.

«Ο luxury τουρισμός έχει ιδιαίτερη δυναμική φέτος. Οι πιο εύρωστοι τουρίστες έχουν τη δυνατότητα να δαπανήσουν επιπλέον χρήματα για να αποκτήσουν υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία τους εν μέσω της πανδημίας. Επίσης, φέτος οι υψηλότερου οικονομικού επιπέδου ταξιδιώτες επιθυμούν να ξοδέψουν περισσότερα, ενώ, σε αντίθεση με τους τουρίστες που διαθέτουν μικρότερα ποσά για τις διακοπές τους, δεν επηρεάζονται οικονομικά εάν ακυρωθεί η κράτησή τους, γιατί έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν άλλες επιλογές», τονίζουν παράγοντες της τουριστικής αγοράς.

Πρωτοβουλίες από τον ΕΟΤ

Στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη του τουρισμού πολυτελείας στοχεύει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), με απώτερη επιδίωξη την ολική αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα. Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΕΟΤ συμμετείχε για πρώτη φορά πέρυσι στη διεθνή τουριστική έκθεση Luxperience, η οποία απευθύνεται σε παρόχους τουρισμού πολυτελείας της αγοράς της Αυστραλίας και της Βόρειας Αμερικής, με σκοπό να διευρύνει η Ελλάδα το μερίδιό της στον luxury τουρισμό. Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΕΟΤ έχει προχωρήσει στη σύναψη συνεργασίας με την Ελληνική Ενωση Διοργανωτών Εκδηλώσεων Προορισμού (GDPA), με στόχο την προώθηση του τουρισμού πολυτελείας στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης συνεργασίας βρίσκεται η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την προώθηση του τουρισμού πολυτελείας στο πλαίσιο εταιρικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως οι γαμήλιες τελετές, αποτυπώνοντας με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τη στρατηγική στόχευση του Οργανισμού για την ανάπτυξη του τουρισμού πολυτελείας στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Διεθνείς αλυσίδες Με στόχο να αξιοποιήσουν το momentum του ελληνικού τουρισμού και τις δυνατότητες της Ελλάδας να αναρριχηθεί έτι περαιτέρω στον χάρτη του high end τουρισμού, διευρύνοντας το μερίδιό της, διεθνείς αλυσίδες που αντιπροσωπεύουν τις luxury διακοπές επιθυμούν διακαώς να αποκτήσουν παρουσία ή και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα μας.

Είναι ενδεικτικό ότι τα πεντάστερα ξενοδοχεία που φέρουν το brand κάποιας διεθνούς αλυσίδας πολυτελείας αυξήθηκαν από 53% το 2016 σε 73% το 2021, ενώ σε επίπεδο δωματίων το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε από 65% το 2016 σε 83% το 2021. Αντίστοιχα, έκρηξη καταγράφεται και στον αριθμό των πεντάστερων ξενοδοχείων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το 2019 το ποσοστό των ξενοδοχείων πέντε αστέρων είχε ανέλθει στο 21% περίπου του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού, όταν το 2000 το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφωνόταν στο 6%. Παίρνουν θέσεις Το ντεμπούτο της στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά, και συγκεκριμένα στη Μύκονο, έκανε φέτος το Pacha Group από την Ιμπιζα, με δραστηριότητα στους το- μείς της μουσικής, της αναψυχής, της ψυχαγωγίας, της φιλοξενίας, των αρωμάτων και της μόδας. Τη δική της απόβαση στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Ελούντα ετοιμάζεται να κάνει μία ακόμη διεθνούς φήμης ξενοδοχειακή αλυσίδα, η 1 Hotels, η οποία είναι κάτω από την ομπρέλα της SH Hotels & Resorts, θυγατρικής του επενδυτικού ομίλου Starwood Capital Group. Η 1 Hotels θα «χαρίσει» το brand της σε ένα από τα ξενοδοχεία που θα αναπτυχθούν στο Elounda Hills από τη Mirum Hellas, συμφερόντων του Ρώσου επιχειρηματία Βιτάλι Μπορίσοφ. Η συνεργασία των δύο πλευρών αφορά τόσο το πολυτελές ξενοδοχείο με τα 135 δωμάτια όσο και 178 κατοικίες και βίλες που θα φέρουν το brand της αλυσίδας. Το ενδιαφέρον τους για να αποκτήσουν μια θέση στον ξενοδοχειακό χάρτη της Ελλάδας έχουν εκφράσει τα τελευταία χρόνια δύο ακόμη ηγέτιδες της φιλοξενίας, η Ritz Carlton και η Six Senses, οι οποίες βολιδοσκοπούν επισταμένως τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο Νησί των Ανέμων. Στις δυνατότητες της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού έχουν ποντάρει τα τελευταία χρόνια κι άλλες πρωτοκλασάτες ξενοδοχειακές αλυσίδες, μεταξύ των οποί- ων η Four Seasons Hotels and Resorts στον Αστέρα Βουλιαγμένης, η Accor με το brand MGallery στην πλατεία Συντάγματος και η One&Only στα Αστέρια Γλυφάδας.

