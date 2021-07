Ένας νέος μεγάλος Ενεργειακός παίκτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η Еurohold Bulgaria AD, η μεγαλύτερη εισηγμένη στο Βουλγαρικό Χρηματιστήριο εταιρεία και ταυτόχρονα ένας κορυφαίος ανεξάρτητος Χρηματοοικονομικός και Ασφαλιστικός όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ολοκλήρωσε την εξαγορά 7 θυγατρικών εταιρειών του Τσεχικού ενεργειακού ομίλου CEZ στη Βουλγαρία.

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε 335 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά την εξαγορά, η Еurohold, μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας Eastern European Electric Company (EEEC), απέκτησε:

Ποσοστό 67% στην CEZ Distribution Bulgaria - τον μεγαλύτερο διανομέα ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία (μερίδιο αγοράς 40%)

- τον μεγαλύτερο διανομέα ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία (μερίδιο αγοράς 40%) την CEZ Electro Bulgaria - ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία,

- ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία, το 100% της CEZ Trade Bulgaria - ο μεγαλύτερος έμπορος ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία.

Επιπλέον περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν ήταν

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής CEZ ICT Bulgaria ,

, Το ηλιακό πάρκο Free Energy Project Oreshetz ,

, Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας με βιομάζα Bara Group

Η CEZ Bulgaria, συντονιστής των μονάδων του Ομίλου CEZ στη Βουλγαρία.

Με την απόκτηση και ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου CEZ, η Еurohold θα υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των πελατών που εξυπηρετεί σε πάνω από 7 εκατομμύρια και θα απασχολεί περισσότερα από 6.000 άτομα σε 11 χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEE) και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ( FSU).

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία και τα ενοποιημένα έσοδα αναμένεται να υπερβούν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το EBITDA της προβλέπεται να φτάσει περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η αναπτυξιακή Στρατηγική του Ομίλου Еurohold προβλέπει έσοδα και EBITDA περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και 200 ​​εκατομμυρίων ευρώ ετησίως έως το 2025, αντίστοιχα.

«Αυτή η εξαγορά των εταιρειών του Ομίλου CEZ αποτελεί ορόσημο στην ανάπτυξη όχι μόνο της εταιρείας μας, αλλά και της βουλγαρικής οικονομίας. Έχει εξασφαλίσει εισροή άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ στη βουλγαρική οικονομία εάν εκτιμήσουμε τη συνολική αξία της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της τιμής της συναλλαγής, την επικείμενη υποχρεωτική προσφορά προσφοράς στους μετόχους μειοψηφίας σε δύο από τις εξαγορασμένες εταιρείες και το επενδυτικό πρόγραμμα της CEZ στη Βουλγαρία. Επιπλέον, η εξαγορά θα προσφέρει στους πελάτες και τους επενδυτές μας μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα σε κάθε πτυχή και θα δημιουργήσει πιθανές συνέργειες και ευνοϊκές ευκαιρίες. Μετά την επιτυχή ενσωμάτωση των θυγατρικών του Ομίλου CEZ, η Eurohold θα στοχεύσει στην υποστήριξη του τρέχοντος και του μελλοντικού επενδυτικού προγράμματος της CEZ στη Βουλγαρία με επίκεντρο την εξυπηρέτηση πελατών, την αναβάθμιση και τη συντήρηση του δικτύου, τις καινοτομίες, τις τεχνολογίες και την ψηφιοποίηση, καθώς και την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση. Είμαστε ευγνώμονες στην ομάδα διαχείρισης του Ομίλου CEZ για τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία τους και θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευχαριστίες μας σε όλους τους συνεργάτες μας που συμμετείχαν στη συμφωνία - τράπεζες, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, δικηγόροι, υπάλληλοι και σε ολόκληρη την ομάδα περισσότερων από 100 ατόμων που ασχολήθηκαν αυτή η μεγάλη συναλλαγή. Η Еurohold θα επικεντρώσει τη μελλοντική της ανάπτυξη σε δύο βασικούς τομείς - την ασφάλιση και την ενέργεια. Έχουμε ήδη αναπτύξει έναν κορυφαίο ασφαλιστικό όμιλο, ο οποίος δραστηριοποιείται στις αγορές CEE, SEE και FSU. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η ανάπτυξη της Ανατολικής Ευρώπης ηλεκτρικής εταιρείας σε έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην περιοχή CESEE », σχολίασε ο Assen Christov, πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Eurohold Bulgaria AD.

Η Еurohold σκοπεύει να διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος της διοικητικής ομάδας της CEZ Bulgaria προκειμένου να εξασφαλίσει την συνέχεια και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί με την πάροδο των ετών. Τα νέα μέλη που θα συμμετάσχουν στο διοικητικό συμβούλιο, διαθέτουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε κορυφαίες θέσεις σε ενεργειακών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ανατολική Ευρώπη.

Η Еurohold, με τη συνδρομή του επενδυτικού και M&A βραχίωνά της, τη Euro-Finance AD (Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών), χρηματοδότησε την εξαγορά θυγατρικών του Ομίλου CEZ στη Βουλγαρία μέσω ενός συνδυασμού ιδίων κεφαλαίων μέσω αύξησης κεφαλαίου και δημόσιας προσφοράς νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας (BSE).

Επιπλέον υπήρξε ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό σχήμα που περιλαμβάνει μια στρατηγική τοποθέτηση από την Metric Capital Partners, όπου η JP Morgan AG ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος

Η J.P. Morgan AG ενήργησε ως Sole Structuring Bank, Bookrunner και Initial Mandated Lead Arranger στη διευκόλυνση κοινοπρακτικού δανείου, με την Bank of China Luxembourg, την Raiffeisen Bank International AG, την Raiffeisen Bank Bulgaria και την Unicredit Bulbank - ως Bookrunners και Mandated Lead Arranger.

Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας (BSTDB), η DSK Bank, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και η OTP Bank ενήργησαν ως Mandated Lead Arranger και η Eurobank Bulgaria, η International Investment Bank και η United Bulgarian Bank ενήργησαν ως Lead Arranger.

Νωρίτερα τον Ιούλιο 2021, η Еurohold συγκέντρωσε πάνω από 157 εκατομμύρια BGN (80,5 εκατομμύρια ευρώ) σε ίδια κεφάλαια στην BSE μέσω μιας νέας έκδοσης μετοχών που υποστηρίχθηκε από διεθνείς και τοπικούς επενδυτές, οι οποίοι είχαν εγγραφεί και πληρώσουν για περίπου 63 εκατομμύρια νέες μετοχές.

Μετά την αύξηση κεφαλαίου, η Starcom Holding AD, πλειοψηφικός μέτοχος της Еurohold, παρέμεινε βασικός μέτοχος, κατέχοντας ποσοστό άνω του 50% στην εταιρεία.

Η αύξηση κεφαλαίου υποστηρίχθηκε επίσης από τη Διεθνή Τράπεζα Οικονομικής Συνεργασίας (IBEC).

Ένας κορυφαίος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ απέκτησε μερίδιο 9% στην Еurohold και έγινε ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος στην εταιρεία μετά την Starcom και την KJK, ενισχύοντας περαιτέρω τη βάση των μετόχων και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης της Еurohold.

Ο βουλγαρικός επενδυτικός διαμεσολαβητής Euro-Finance AD ​​ήταν ο επικεφαλής συντονιστής της δημόσιας προσφοράς.

Η Renaissance Capital ενήργησε ως μοναδικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και συντονιστής δημόσιας προσφοράς στην Eurohold σε σχέση με την προσφορά

Ακολουθούν οι άλλοι κύριοι σύμβουλοι που συμμετείχαν σε αυτήν τη συναλλαγή μαζί με την Euro-Finance, την J.P. Morgan AG και την Renaissance Capital:

● Morrison & Foerster, White & Case, Loyens & Loeff, De Brauw, STZ Law and Boyanov & Co - English, Dutch & Bulgarian Legal advisors and Legal Due Diligence Providers

● PWC - Financial and Tax Due Diligence Advisor

● PWC - Commercial Due Diligence Advisor

● NERA - Regulatory Due Diligence Advisor

● AFRY - Technical, Health, Environmental and Social Due Diligence Аdvisor

● Grant Thornton - Tax Structuring Аdvisor

● The Bank of New York Mellon - Agent

● The BNY Mellon Corporate Trustee Services - Security Agent

● DSK Bank - Bulgarian Security Age