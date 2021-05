Απαντήσεις σε κάθε είδους ερώτημα για την συμπλήρωση του Εντύπου Ε1 και την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, δίνει μέσα από έναν αναλυτικό οδηγό η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Ενδεικτικό της δουλειάς που έχει γίνει είναι το γεγονός ότι η Εφορία δίνει κατευθύνσεις ακόμη και για την αντιμετώπιση… τεχνολογικών ζητημάτων που μπορεί να βρει μπροστά του ο φορολογούμενος χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή!

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Τι πρέπει να κάνουν οι διαζευγμένοι… Τι να προσέξουν όσοι άλλαξαν κύρια κατοικία μέσα στο 2020. Τι συμπληρώνουν στην δήλωση όσοι είναι φιλοξενούμενοι. Τι να κάνουν εκείνοι που εισέπραξαν αναδρομικά συντάξεων την περασμένη χρονιά ή «κέρδισαν» κάποια ποσά μέσα στις δικαστικές αίθουσες; Αυτά και άλλα πολλά με την μορφή των ερωτο-απαντήσεων περιλαμβάνει ο οδηγός της ΑΑΔΕ.

Διαβάστε τις ερωτήσεις – απαντήσεις για το Ε1 και ξεχωρίστε εκείνες που σας ενδιαφέρουν:

1. Ε Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της δήλωσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα: «Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Το αναδυόμενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές κάντε κλικ εδώ ...» (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here ...). Τι πρέπει να κάνω;

Κάντε κλικ και επιλέξτε:

Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από αυτήν την τοποθεσία πάντοτε ... (Always Allow Pop-ups from This Site ...). Εμφανίζεται παράθυρο που ρωτάει:

Θέλετε να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από την τοποθεσία 'www ...'; (Would you like to allow pop-ups from 'www ...'?) Επιλέξτε ΝΑΙ (YES). Επιλέξτε Επανάληψη (Retry).

