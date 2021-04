Γεωργιάδης: To κράτος δεν μπορεί να δίνει χρήματα στον κόσμο για πάντα - Τι είπε για τα εμπορικά κέντρα

To κράτος δεν μπορεί να δίνει χρήματα στον κόσμο για πάντα ξεκαθάρισε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης στο Open ΤV αναφερόμενος στο θέμα των επιστρεπτέων προκαταβολών.

Όσον αφορά στο εάν θα πάρουν όλοι οι επιχειρηματίες την επιστρεπτεά 7 γιατί κάποιοι δεν πήραν τη επιστρεπτέα 6 είπε τα εξής “ Η ιδέα ότι το κράτος δύναται να δίνει σε όλους λεφτά επ' άπειρον είναι μια ψευδής ιδέα, δεν δύναται ούτε σε όλους .Ένας από τους λόγους δηλαδή που η πραγματικότητα μας πιέζει να ανοίξουμε την οικονομία μας, μην κοροϊδευόμαστε είναι και το οικονομικό κόστος αυτής της ιστορίας πια έχει γίνει και για το κράτος όχι μόνο για τις επιχειρήσεις εξαιρετικά δυσβάσταχτο”.

Και συμπλήρωσε ότι δεν έχουν πάρει τίποτα, όσοι έχουν αύξηση τζίρου και δεν έχουν ζημία. "Δεν υπάρχει μέτρο χωρίς αύξηση τζίρου. Οι πόροι είναι δεδομένοι και μοιράζονται δίκαια. Δίκαιο δεν είναι το κράτος να πει: για λόγους πολιτικής μοιράζω σε όλους λεφτά" επανέλαβε .

Για το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων

Σε ερώτηση εάν έχει εισηγηθεί στην Επιτροπή των λοιμωξιολόγων να ανοίξουν τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα στην Αττική είπε τα εξής" Η Επιτροπή των λοιμωξιολόγων συζήτησε να το επανεξετάσει . Εμείς βεβαίως έχουμε ζητήσει να ανοίξουν... Τα εμπορικά κέντρα έχουν εξοπλιστεί στο μεταξύ με πολύ περισσότερο σύγχρονους εξοπλισμούς καταπολέμησης του ιού και έχουν πολύ εξειδικευμένα συστήματα παρακολούθησης το πόσοι μπαίνουν μέσα . Άρα υπό την έννοια αυτή θεωρώ ότι μέτρα γενικά τηρούνται. Οι επιστήμονες έχουν μια ανησυχία ότι στους κοινόχρηστους χώρους αυτών των καταστημάτων θα γίνεται κοινωνικός συνωστισμός ".

Για την εστίαση και λιανεμπόριο

Σε ερώτηση εάν η εστίαση θα ανοίξει αμέσως μετά το Πάσχα ή θα πάει πιο πίσω είπε ότι, “Κάθε δήλωση περί ενάρξεως οικονομικής δραστηριότητας έχει από κάτω έναν αστερίσκο εφόσον το επιστρέψει η εξέλιξη της πανδημίας. Άρα ότι και να λέμε δεν έχει νόημα να το πούμε εάν δεν δούμε ότι θα συμβεί “.

Σε ερώτηση εάν θα χορηγείται δωρεάν το self test στην εστίαση και στο λιανεμπόριο είπε ότι, “Με την επόμενη μεγάλη παραλαβή των self test και το λιανικό εμπόριο θα μπει στη διαδικασία των self test “. Αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, σημείωσε.

Για την αγορά

"Η πρώτη εβδομάδα του λιανικού εμπορίου κύλησε διστακτικά για τους καταναλωτές. Δεν είχε την δύναμη που είχε το λιανικό εμπόριο τον Ιανουάριο όταν είχαμε ανοίξει. Ήταν πολύ πιο συγκρατημένοι οι τζίροι. Βέβαια μην ξεχνάτε ότι τώρα δουλεύουμε με το click inside.Το click inside έχει εξ’ αντικειμένου μια δυσκολία για την πώληση διότι πρέπει να κλείσει ραντεβού ο πελάτης για να φτάσει στο κατάστημα και να μπει μέσα .Και αυτό ασφαλώς δυσκολεύει κατά την διαδικασία της αγοραπωλησίας .Πάντως δεν ήταν μια κακή εβδομάδα, ήταν μια μέτρια εβδομάδα “.

“ Αυτή η περίοδος για το εμπόριο, δηλαδή αυτή η εβδομάδα του Απριλίου δεν είναι από τις δυνατές εβδομάδες του εμπορίου ούτως ή άλλως παραδοσιακά στο χρόνο. Λίγο πριν το Πάσχα, μέχρι να μπούμε σε πασχαλιάτικη αγορά οι αγορές είναι διστακτικές ούτως ή άλλως”, συμπλήρωσε.

“Πιστεύω ότι την δεύτερη εβδομάδα θα κυλήσει καλύτερα .Αυτό όμως που θέλω να πω και οφείλω να ακουστεί είναι ότι ενώ κάναμε χιλιάδες ελέγχους ανά επικράτεια στα εμπορικά καταστήματα δεν βρήκαμε καμία παράβαση. Όλα τα καταστήματα μηδενός εξαιρουμένου τήρησαν τα μέτρα . Όλοι είχαν τα προβλεπόμενα άτομα μέσα και κανένας ούτε έναν παραπάνω. Οι μάσκες εντός των καταστημάτων ήταν σε όλους και στους πελάτες και στο προσωπικό .Και μπορούμε εδώ να πούμε μετά βεβαιότητος ότι ο εμπορικός κόσμος της χώρας τηρεί τα μέτρα", σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.