Παπαθανάσης: Άνοιγμα της αγοράς χωρίς click in shop - Τις επόμενες δύο ημέρες οι αποφάσεις - ΒΙΝΤΕΟ

"Έως την Παρασκευή θα γίνουν ανακοινώσεις για τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς" είπε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στον ΑΝΤ1. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το πώς θα ανοίξει η αγορά από Δευτέρα είπε ότι "έως το τέλος της εβδομάδας θα γίνουν οι ανακοινώσεις, αφού εξετάσουμε όλα τα επιδημιολογικά στοιχεία και αφού λάβουμε και την εισήγηση ειδικών επιστημόνων. Θέλω να σας πω ότι η πρόθεση μας αυτή είναι: να επανέλθουμε στην προγενέστερη κατάσταση, δηλαδή πριν από τις 3 του μηνός. Θα περιμένουμε όμως να δούμε πώς πάει η κατάσταση της διασποράς του ιού και έως την Παρασκευή θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις".

Σε ερώτηση για το εάν η αγορά θα λειτουργήσει με τη μέθοδο του click away απάντησε: "η απόφαση θα είναι να επιστρέψουμε με το click away, μιας και ξεκινούν οι εκπτώσεις 11 Ιανουαρίου. Αλλά επαναλαμβάνω οι αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες δύο ημέρες".

Όπως τόνισε ο κ. Παπαθανάσης "το πρώτο βήμα είναι το click away δηλαδή, η παράδοση εκτός. Το επόμενο βήμα είναι η παράδοση εντός. Αλλά αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να πούμε πότε θα λειτουργήσει η παράδοση εντός και με ποιο τρόπο. Υπάρχουν τα σενάρια, υπάρχουν οι τρόποι τους οποίους έχουμε εξετάσει στο υπουργείο Ανάπτυξης. Στο τέλος της εβδομάδας θα αποφασιστεί για το θέμα του click away, παράδοση εκτός. Και στη συνέχεια όταν οι ειδικοί επιστήμονες δουν ότι η κινητικότητα είναι τέτοια που το επιτρέπει, τότε θα δούμε το λεγόμενο click in the shop δηλαδή η παράδοση εντός. Θέλω να σας πω ότι κινητικότητα που δημιουργήθηκε με το click away ήταν περίπου της τάξεως του 15-20%. Αυτό λοιπόν που συνέβη κατά τη περίοδο των γιορτών, αποτυπώνεται τώρα στο ιικό φορτίο .Θα περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες 1-2 ημέρες να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει και θα ληφθεί η απόφαση για το click away".

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι " Την επόμενη εβδομάδα πάλι μετά την εισήγηση των επιστημόνων θα αποφασιστεί εάν προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα " δηλαδή στο click in the shop " και με ποιον τρόπο θα προχωρήσουμε, δηλαδή με ραντεβού με ένα άτομο με περισσότερα άτομα, εκεί λοιπόν υπάρχουν διαφορετικά σενάρια".

Για τα εμπορικά κέντρα

Σε ερώτηση εάν θα ισχύσει και για το εμπορικά κέντρα το click in shop απάντησε " αυτό είναι σε συζήτηση, αλλά προς το παρόν μιλάμε για το click away. Ας πάμε ένα βήμα τη φορά για να μην υπάρχει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό καθώς και από 11 του μηνός ξεκινούν οι εκπτώσεις".

