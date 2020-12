«Κούρεμα» ενοικίου 80% και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο για όλες τις επιχειρήσεις που σήμερα 16 Δεκεμβρίου έχουν κατεβασμένα ρολά, έπειτα από κυβερνητική εντολή. Με άλλα λόγια όλες οι επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στους ΚΑΔ που παρέθεσε νωρίτερα το πρωί το enikonomia.gr, με εξαίρεση τα κομμωτήρια και τα κουρεία που άνοιξαν πρόσφατα, τα βιβλιοπωλεία και τα νυχάδικα.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Εκ των προτέρων λοιπόν όλες οι επιχειρήσεις που είναι σήμερα κλειστές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πληρώσουν μόλις το 20% του συμφωνημένου στην σύμβαση ενοικίου τους πρώτους δύο μήνες της νέας χρονιάς. Όπως διευκρινίζεται αρμοδίως, δικαίωμα σε αυτό το «γενναίο» κούρεμα έχουν και τα εμπορικά καταστήματα που σήμερα λειτουργούν με τη μέθοδο της παράδοσης εκτός (click away), αλλά και η εστίαση ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away & delivery).

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr