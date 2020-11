Οδηγός για καταναλωτές: Τι αλλάζει στα σούπερ μάρκετ, τι ισχύει για delivery και take away - Τα SOS για τις ηλεκτρονικές αγορές

Αλλαγές και στη λειτουργία των σούπερ μάρκετ φέρνει η απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 9 το βράδυ σε όλη τη χώρα. Όπως είπε στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, τα σουπερμάρκετ θα κλείνουν στις 20:30 από τη Δευτέρα και την Κυριακή δεν θα ανοίξουν.

Αυτή τη στιγμή η ροή είναι φυσιολογική και υπάρχει επάρκεια. Δεν υπάρχει λόγος για να ανοίξουν την Κυριακή, ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης. Επίσης, διευκρίνισε πως σήμερα και αύριο θα λειτουργήσουν μέχρι τις 21:00 και το Σάββατο κανονικά μέχρι τις 20:00. Το νέο ωράριο θα ισχύει κατά τη διάρκεια του lockdown.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη δημοσιευτεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση με τη λίστα των προϊόντων που απαγορεύεται να πωλούν τα σουπερμάρκετ έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Χωρίς πλαφόν η αγορά μασκών -αντισηπτικών

Τι θα ισχύει για delivery και take away

Μετά την ανακοίνωση της απαγόρευσης κυκλοφορίας που θα ισχύει από την Παρασκευή επικράτησε ένα αλαλούμ σχετικά με τα καταστήματα που λειτουργούν με delivery και take away. Η Πολιτική Προστασία με ανακοίνωση της σχετικά με τη λειτουργία των take away και delivery κατά τις ώρες 21.00 - 05.00, διευκρίνισε ότι δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης των υπηρεσιών παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) κατά τις ώρες αυτές. Επίσης, επισημαίνει ότι η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) συνεχίζεται μετά τις 21.00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι από την Παρασκευή (13/11) ισχύει περιορισμός κυκλοφορίας από τις 21.00 έως τις 05.00 σε όλη τη χώρα. Εξαιρούνται οι μετακινήσεις για εργασία, λόγους υγείας (sms κωδικός 1) και βόλτα με κατοικίδιο σε κοντινή απόσταση από το σπίτι (SMS κωδικός 6). Για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα απαιτείται η αποστολή sms στο 13033, καθώς και η βεβαίωση εργαζομένου σε περίπτωση μετακίνησης για λόγους εργασίας.