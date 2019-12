Συνέδριο "Next is Now 2019": Εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη του τουρισμού

Για τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη του τουρισμού μίλησε, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Next is Now: 2019 - Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά το enikonomia.gr και ο οργανισμός Next is Now και πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, η Χρυσή Βιτσιλάκη, Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού κατά τη διάρκεια της πρώτης ενότητας, τη συζήτηση της οποίας συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Πολίτης.

Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ, αναφέρθηκε στο φαινόμενο των βραχυχρόνιων τουριστικών μισθώσεων επισημαίνοντας την ανάγκη για την εύρεση της κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στη θέσπιση κανόνων και στη διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της οικονομίας του διαμοιρασμού. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ μίλησε για τη στήριξη της τουριστικής ανάπτυξης από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ωστόσο δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους κινδύνους που ενέχει κάθε νέα δραστηριότητα.

Ο Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος του ΞΕΕ, αναφέρθηκε στην ανάγκη να ληφθούν δράσεις αν ο στόχος είναι η προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών και, μάλιστα, υψηλής εισοδηματικής δαπάνης, ενώ μίλησε και για σχέδια, όπως η δημιουργία μητροπολιτικού συνεδριακού κέντρου στο κλειστό του Ταε Κβο Ντο, που μπορούν να συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη, ωστόσο, έμειναν στα συρτάρια και σήμερα γίνεται ακόμη αναφορά στο συγκεκριμένο έργο.

«Έχει αλλάξει ο τρόπος που εργαζόμαστε, που σκεφτόμαστε, που ταξιδεύουμε και ο κοινός τόπος της αλλαγής είναι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας», είπε η Ειρήνη Σαχά, Ιδρυτής – CEO Acrossmedia 241, κατά τη διάρκεια της ενότητας για την εθνική στρατηγική, συντονιστής της οποίας ήταν ο Ακης Παυλόπουλος. Η Ειρ. Σαχά αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση στην κρίσιμη αυτή περίοδο που είναι η σύνθεση των δυνάμεων σε μία κοινή κατεύθυνση, σε μία κοινή στρατηγική. «Υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου τέταρτης γενιάς που πάνω θα χτίσουμε στρατηγική επικοινωνία. Πρέπει να υπάρξει σύγκλιση κονδυλίων σε μία στρατηγική κοινή», επεσήμανε.

Για την ασφάλεια των επισκεπτών και τις ασφαλιστικές καλύψεις στον ξενοδοχειακό τομέα έκανε λόγο ο Γεώργιος Μακρής, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εθνικής Ασφαλιστικής. Για τις καλύψεις «Κλασικές ασφαλίσεις περί εμπράγματων στοιχείων. Ο ίδιος αναφέρθηκε στο πρόσφατο περιστατικό των σεισμών στην Κω, όταν τρομοκρατήθηκαν αρκετοί τουρίστες ακύρωσαν το ταξίδι τους και οι ξενοδόχοι κατέγραψαν ζημιές. «Σκοπός της κάλυψης είναι η αποζημίωση των ξενοδόχων για τα έσοδα που θα είχαν αν δεν είχε συμβεί το εκάστοτε γεγονός. Ακόμη και μία ζημιογόνα επιχείρηση θα μπορούσε να ασφαλιστεί. Υπάρχουν αρκετές καλύψεις και ακόμη και εξεζητημένες. Υπάρχουν και περιπτώσεις κάλυψης για τους προμηθευτές», είπε, τονίζοντας ότι η αγορά ήταν για ένα μεγάλο διάστημα μαλακή, κάτι που οδήγησε σε ραγδαία μείωση ασφαλίστρων.