Συνέδριο "Next is Now 2019" - Ο ρόλος της τεχνολογίας στην τουριστική ανάπτυξη

O ρόλος της τεχνολογίας στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης βρέθηκε στο επίκεντρο της τρίτης ενότητας του συνεδρίου «Next is Now: 2019 - Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το enikonomia.gr και ο οργανισμός Next is Now και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής. Συντονιστής στην τρίτη ενότητα ήταν ο δημοσιογράφος, Πάνος Πολυζωίδης.

Για τον στόχο του Πανεπιστημίου Αθηνών να αναπτύξει μια θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων μίλησε ο Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Αντιπρόεδρος ΕΑΠ, Καθηγητής ΕΚΠΑ, επισημαίνοντας ότι μέσα από διπλωματικές εργασίες που ανατίθενται σε φοιτητές δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες πάνω στην επιχειρηματικότητα. Μάλιστα, τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός προγράμματος ξεναγών στην Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Οικονόμου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Small Business Segment, Eurobank αναφέρθηκε στην έλλειψη γνώσεων γύρω από το digital marketing που έχουν όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός, το πρώτο οικοσύστημα της χώρας με άξονα τον τουρισμό, ενώ επεσήμανε ότι από στο πρόγραμμα egg έχουν συμμετάσχει 450 νέοι και έχουν δημιουργηθεί πάνω από 100 νομικές οντότητες. Μάλιστα, τόνισε ότι παρέχονται μικροπιστώσεις και χρηματοδότηση σε ομάδες που έχουν ένα καλό business plan, ωστόσο, στερούνται χρηματικών πόρων. «Το φαγητό αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο λόγο ταξιδιού», σημείωσε από την πλευρά του ο Δημήτριος Γεωργίου, CEO, Dishcover Culinary Tourism/Experience Provider και μίλησε για την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας που δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να έχει έναν ιδιαίτερο φορητό «ξεναγό» το κινητό του, με έμφαση στην κουζίνα, τον οποίο να ακολουθεί στον δικό του ρυθμό, και χωρίς κράτηση να κάνει γευσιγνωσία σε εστιατόρια καθώς περιηγείται στην πόλη και μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας να ταξιδεύει πίσω στο παρελθόν, στην πολιτιστική ζωή του παρελθόντος. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην Αθήνα και ετοιμάζεται να αποκτήσει παρουσία στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη. Η Κατερίνα Σαντίκου, Managing Director, Workathlon-Hospitality Recruitment μίλησε για τα στοιχεία εκείνα που αναζητεί ένας εργοδότης κατά τη διαδικασία εύρεσης εργαζομένων, ενώ έκανε αναφορά και στο brain drain. Ο ελληνικός τουρισμός έχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης, είπε, τονίζοντας ότι και οι εταιρείες που ασχολούνται με τον τουρισμό μπορούν έχουν αντίστοιχες δυνατότητες ανάπτυξης. Για το δικό του project μίλησε ο Σάββας Γεωργίου, Director, Welcome Pickups – Arrival & Transportation Services / Experience. Η εταιρεία ασχολείται με τη μεταφορά του επισκέπτη από το αεροδρόμιο με ένα «five star review», όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, την πρώτη ώρα της άφιξής του στην Ελλάδα. «Είναι σαν πρώιμη reception». Η εφαρμογή έχει παρουσία σε Αθήνα, Σαντορίνη και πλέον σε 50 χώρες παγκοσμίως. Ο Στράτος Μπότης, CEO, GuestFlip – Hotel and F&B / AI Solutions αναφέρθηκε στην εφαρμογή η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ξενοδόχους να βλέπουν τις κριτικές των επισκεπτών και όλα τα reviews από όλες τις μεγάλες πλατφόρμες στις οποίες διατίθεται το εκάστοτε κατάλυμα.

Πηγή: enikonomia.gr