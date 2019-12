Της Εύας Οικονομάκη

Θέτοντας ψηλά την ανάγκη εξωστρέφειας της Ελλάδας, η Έλενα Κουντουρά, ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στο έργο της προηγούμενης κυβέρνησης στο κομμάτι του τουρισμού.

«Καταφέραμε ο τουρισμός όχι μόνο να αποτελέσει ανάχωμα, αλλά να στηρίξει την οικονομία. Κάναμε πράξη τον τουρισμό 365 μέρες τον χρόνο, εξασφαλίσαμε νέες απευθείας πτήσεις, ενισχύσαμε τον τουρισμό πολυτελείας, προωθήσαμε νέους ελληνικούς προορισμούς και κάναμε τον πρώτο νόμο στην Ελλάδα για τον θεματικό τουρισμό, που αποτελεί παρακαταθήκη για να αναπτυχθεί ο τουρισμός μελλοντικά. Εξαλείψαμε παθογένειες ετών. Ξεμπλόκαραμε σειρά αναπτυξιακών έργων, με αποτέλεσμα να υπάρχει έκρηξη επενδύσεων», επεσήμανε η Έλενα Κουντουρά στο συνέδριο "Next is Now: 2019 - Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές".

.Η πρώην υπουργός Τουρισμού υποστήριξε ότι "ο τουρισμός συνέβαλε από 25,7- 30,9%, δηλ. 57 δισ. ευρώ, στο ΑΕΠ για το 2018. Αμιγώς τα τουριστικά έσοδα ξεπέρασαν τα 19 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το WTTC. Αναπτύχθηκε 3,5 φορές υψηλότερα από τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας».