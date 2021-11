Next is Now 2021: H ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, οι οποίες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη δυναμική, εστίασαν οι ομιλητές του δεύτερου πάνελ στην Ενότητα «Βιώσιμος Θεματικός Τουρισμός», το οποίο συντόνισε ο Μάνος Νιφλής, γενικός διευθυντής του Enikos.gr, στο πλαίσιο του 3oυ Συνεδρίου «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται από την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής.

Για τη σύζευξη πολιτισμού και τουρισμού, η οποία είναι καταλυτικής σημασίας, γιατί έχει να προδώσει ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, έκανε λόγο η Ελένη Δουνδουλάκη, γενική γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού. «Η σύνδεση πολιτισμού και τουρισμού κατακτάται ήδη στη χώρα μας και μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα τα επίπεδα είτε αυτό είναι η περαιτέρω προβολή της χώρας είτε η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. Μέσα στους επόμενους στόχους μας είναι η βελτίωση προσβασιμότητας σε χώρους πολιτισμού και η αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων», είπε μεταξύ άλλων η γενική γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού.

Μάλιστα, τόνισε ότι ο σύγχρονος πολιτισμός αποτελεί τη ζωντανή εικόνα της χώρας και γι’ αυτό έχει ενταχθεί στις προτεραιότητές μας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «με δράσεις και προγράμματα που θα κάνουμε θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε μία πολύ ζωντανή εικόνα της πόλης και έτσι, εκτός από τα μουσεία και τα μνημεία, οι τουρίστες θα δουν και τη ζωντανή έκφραση κάθε ελληνικής πόλης». Επιπλέον, η γενική γραμματέας υπογράμμισε την αναγκαιότητα συνεργειών και πολύ στενών συνεργασιών μεταξύ υπουργείων, περιφερειών και δήμων στην κατεύθυνση της καλύτερης αξιοποίησης του πολιτιστικού προϊόντος της χώρας.



«Ο οινοτουρισμός είναι ένα οικοσύστημα, είναι ένας κρίκος μιας αλυσίδας που ο ένας κρίκος υποστηρίζει τον άλλο. Ο οινοτουρίστας ζει μια εμπειρία. Είναι τουρίστας υψηλού επιπέδου, που έχει χορτάσει εμπειρίες και θέλει μια σύνδεση με τη γη και τη φύση. Ο οινικός και γαστρονομικός τουρισμός πραγματικά μπορούν να επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο. Το κρασί και η γαστρονομία πάνε μαζί. Η δική μας η δουλειά είναι να προσελκύσουμε κόσμο να τα γευτεί», τόνισε ο Θόδωρος (Ted) Λέλεκας, Wine Communicator. «Ο οινικός και γαστρονομικός τουρισμός συμβάλλουν σημαντικά στο ΑΕΠ μιας χώρας. Πρέπει να παραδειγματιστούμε από χώρες του εξωτερικού», προσέθεσε ο Θόδωρος Λέλεκας, λέγοντας πως περιοχές όπως οι Τοσκάνη, Μαδρίτη, Μπορντώ, Βαρκελώνη, Μπιλμπάο και Σαν Σεμπαστιάν έχουν ιδιαίτερα αναπτυγμένο οινοτουρισμό.

Στον outdoor τουρισμό εστίασε ο Στέφανος Σιδηρόπουλος Trekking Hellas, πρόεδρος ΣΕΤΕΥΔΑ. «Βλέπουμε ότι συνεχώς όλο και περισσότερο τα 4-5 τελευταία χρόνια αυτό που οι Αμερικανοί λένε “adventure” και οι Ευρωπαίοι “outdoor” γίνεται trend. Είναι βιώσιμο και θα αναπτυχθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Δεν είμαστε το “βραχιολάκι” στο πεντάστερο», τόνισε ο Στέφανος Σιδηρόπουλος, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ανάπτυξης της outdoor παιδείας στη χώρα μας και στην ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίου ευρωπαϊκού outdoor προορισμού στην Ευρώπη.

Τις προοπτικές του αγροτουρισμού και την καθοριστική σημασία που μπορεί να έχει στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της χώρα μας, περιέγραψε ο ιδιοκτήτης της Art Farm και μέλος του Δ.Σ. Agroxenia, Σωτήρης Μαρίνης. «Ο ταξιδιώτης θέλει να γνωρίσει την πραγματική ζωή μίας αγροτικής οικογένειας, να περπατήσει στα καλντερίμια, να απολαύσει το φυσικό τοπίο. Να ζήσει, ουσιαστικά, μέσα σε μία απλότητα που του παρέχεται αρμονικά ενταγμένο μέσα στη φύση» επεσήμανε, αναδεικνύοντας τη μεγάλη ανάπτυξη που γνωρίζει ο εναλλακτικός τουρισμός στην Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, «δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλους μεγάλους και δημοφιλείς προορισμούς».