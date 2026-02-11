Ζιζέλ Πελικό: «Το μυαλό μου σταμάτησε να δουλεύει, έπαθα σοκ» – Αποσπάσματα από το υπό έκδοση βιβλίο της

Η Ζιζέλ Πελικό, στην Γαλλία, η οποία έγινε παγκόσμιο σύμβολο θάρρους κατά τη διάρκεια της δίκης του πρώην συζύγου της και των δεκάδων ανδρών που τη βίασαν ενώ ήταν αναίσθητη, περιέγραψε το σοκ που ένιωσε όταν η αστυνομία της έδειξε για πρώτη φορά εικόνες από τα εγκλήματα και παρομοίασε τον εαυτό της με «πάνινη κούκλα».

Σε αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν από το υπό έκδοση βιβλίο της με τις αναμνήσεις της, «A Hymn to Life» (Ύμνος στην ζωή), η 73χρονη Πελικό γράφει ότι «το μυαλό της σταμάτησε λειτουργεί» όταν η αστυνομία της είπε για τις πράξεις του πρώην συζύγου της, Ντομινίκ, τον οποίο θεωρούσε «υπέροχο άντρα» και με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της για 50 χρόνια.

Το σοκ στην αστυνομία

Λέει ότι ο κόσμος της κατέρρευσε στις 2 Νοεμβρίου 2020, όταν της είπαν για πρώτη φορά ότι ο τότε σύζυγός της την νάρκωνε και τη βίαζε και προσκαλούσε ξένους να τη βιάσουν, όπως γράφει η ίδια στο βιβλίο της, αποσπάσματα του οποίου δημοσίευσε η εφημερίδα Le Monde. Το βιβλίο θα εκδοθεί ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο, σε 22 γλώσσες την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ντομινίκ Πελικό είχε κληθεί από την αστυνομία για ανάκριση, όταν ένας φύλακας ασφαλείας σούπερ μάρκετ τον έπιασε να τραβάει κρυφά φωτογραφίες κάτω από τις φούστες των γυναικών. Η Ζιζέλ Πελικό τον συνόδευσε στο αστυνομικό τμήμα και δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένη για την έκπληξη που της επιφύλαξε ο αστυνομικός Laurent Perret που την υποδέχτηκε: «Θα σας δείξω φωτογραφίες και βίντεο που δεν θα σας αρέσουν. Αυτή στη φωτογραφία είστε εσείς», της είπε.

Η Πελικό είπε ότι δεν πίστευε πως η άψυχη γυναίκα που βρισκόταν στο κρεβάτι ήταν αυτή. «Δεν αναγνώρισα τα άτομα. Ούτε αυτή τη γυναίκα. Το μάγουλό της ήταν τόσο χαλαρό. Το στόμα της τόσο αδύναμο. Ήταν σαν κούκλα από πανί», γράφει στο βιβλίο της. Ο επί 50 χρόνια σύζυγός της την νάρκωνε, την βίαζε και καλούσε και ξένους, άγνωστους άνδρες να την βιάζουν. Ο ίδιος κατέγραφε όλες τις σκηνές. Η αστυνομία βρήκε φωτογραφίες και βίντεο που είχε αποθηκεύσει ο Ντομινίκ Πελικό.

«Το μυαλό μου σταμάτησε να λειτουργεί στο γραφείο του αναπληρωτή αστυνόμου Perret». Η Πελικό προκάλεσε παγκόσμιο θαυμασμό στην συνέχεια, όταν παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία στη δίκη που συγκλόνισε τον κόσμο.

Το δικαίωμα στην ανωνυμία που απαρνήθηκε

Ο Ντομινίκ Πελικό, για σχεδόν μια δεκαετία, έβαζε υπνωτικά χάπια και αγχολυτικά φάρμακα στο φαγητό της γυναίκας του ή στον καφέ της ή στο παγωτό της και προσκαλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν, στο σπίτι τους, στο χωριό Mazan στην Αβινιόν, στην νοτιοανατολική Γαλλία, όπου το ζευγάρι είχε αποσυρθεί. Η ίδια μετά τα χάπια βρισκόταν σε κατάσταση παρόμοια με κώμα. Συνολικά 51 άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό ή σεξουαλική επίθεση. Ο Ντομινίκ πήρε το προσωνύμιο «Το τέρας της Αβινιόν».

Στα αποσπάσματα του βιβλίου, η Πελικό περιγράφει την απόφασή της να δημοσιοποιήσει τη δίκη. Είπε ότι αν είχε κρατήσει τη δίκη κεκλεισμένων των θυρών – όπως συνήθως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις – θα είχε προστατεύσει τους θύτες της και θα είχε μείνει μόνη μαζί τους, στο δικαστήριο, «όμηρος των βλέμματων, των ψεμάτων, της δειλίας και της περιφρόνησής τους».

Έγραψε: «Κανείς δεν θα ήξερε τι μου είχαν κάνει. Κανένας δημοσιογράφος δεν θα ήταν εκεί για να γράψει τα ονόματά τους δίπλα στα εγκλήματά τους… Πάνω απ’ όλα, καμία γυναίκα δεν θα μπορούσε να μπει και να καθίσει στην αίθουσα του δικαστηρίου για να νιώσει λιγότερο μόνη».

Είπε ότι αν ήταν 20 χρόνια νεότερη: «Ίσως να μην τολμούσα να αρνηθώ μια κλειστή ακρόαση. Θα φοβόμουν τα βλέμματα. Αυτά τα καταραμένα βλέμματα που μια γυναίκα της γενιάς μου πάντα έπρεπε να αντιμετωπίζει, αυτά τα καταραμένα βλέμματα που σε κάνουν να διστάζεις το πρωί ανάμεσα σε παντελόνι και φόρεμα, που σε ακολουθούν ή σε αγνοούν, σε κολακεύουν και σε ντροπιάζουν. Αυτά τα καταραμένα βλέμματα που υποτίθεται ότι σου λένε ποια είσαι, πόσο αξίζεις, και μετά σε εγκαταλείπουν καθώς μεγαλώνεις».

Η κυκλοφορία του βιβλίου της Πελικό, που συνυπογράφει η Γαλλίδα συγγραφέας Judith Perrignon, θεωρείται σημαντικό εκδοτικό γεγονός, καθώς κυκλοφορεί ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο στις 17 Φεβρουαρίου.

Η βρετανίδα ηθοποιός Emma Thompson θα αφηγηθεί το βιβλίο στα αγγλικά. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Thompson είπε ότι η «απολύτως εξαιρετική» ιστορία ήταν «δύσκολο να διαβαστεί δυνατά», αλλά ότι ενέπνευσε «θάρρος και συμπόνια, αλλά και απαιτεί αποφασιστικά αλλαγή».