Πώς ένας λογαριασμός έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στη διαχείριση των τραπεζικών συναλλαγών – Με σταθερή χρέωση & πολλά προνόμια

Σήμερα, με τους ρυθμούς που κινείται η καθημερινότητά μας, κάθε λεπτό είναι πολύτιμο. Γι’ αυτό ζητάμε περισσότερη ευελιξία και λύσεις που να διευκολύνουν και να απλοποιούν τις καθημερινές μας ανάγκες. Ειδικά όταν πρόκειται για οικονομικές συναλλαγές, όλοι αναζητούμε λύσεις που θα μας βοηθήσουν να εξοικονομήσουμε χρόνο και να οργανώσουμε καλύτερα τις πληρωμές μας.

Η Εθνική Τράπεζα, με προτεραιότητα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, δημιούργησε τον Λογαριασμό Προνομίων, που απαντά στις ανάγκες του Σήμερα και ενσωματώνει την αξία της διαφάνειας και της εξοικονόμησης.

Γιατί να προτιμήσετε τον Λογαριασμό Προνομίων;

Ο Λογαριασμός Προνομίων είναι η κατάλληλη επιλογή για όσους επιθυμούν να έχουν μια σταθερή χρέωση για τις συναλλαγές τους, ώστε να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτός ο καινοτόμος καταθετικός λογαριασμός σάς εξασφαλίζει σημαντικό όφελος και μειωμένο κόστος στις καθημερινές τραπεζικές σας συναλλαγές, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις επιπλέον χρεώσεις.

Με μηνιαία χρέωση μόλις 1€, απολαμβάνετε πολλές υπηρεσίες κάθε μήνα, όπως:

Δωρεάν 4 πληρωμές λογαριασμών μέσω Digital Banking και ΑΤΜ

μέσω Digital Banking και ΑΤΜ Δωρεάν 4 πάγιες εντολές

Δωρεάν αποστολή και λήψη ενός εμβάσματος* εσωτερικού σε ευρώ με ένδειξη εξόδων SHA έως 5.000€,

χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.

* Τα εμβάσματα απαλλάσσονται μόνο από την προμήθεια έκδοσης υπέρ ΕΤΕ και το κόστος των εξόδων άμεσης πίστωσης (SEPA Instant Payment) και όχι από λοιπά έξοδα (urgent, NON–STP αποζημίωση, έξοδα άλλης Τράπεζας όταν το έμβασμα είναι OUR, κέρδη συναλλάγματος).

Παράλληλα, μπορείτε να έχετε οποιαδήποτε στιγμή τον έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω Digital Banking. Λαμβάνετε μηνιαία αναλυτική κατάσταση μέσω ηλεκτρονικού αντιγράφου (i-statement), με τη δυνατότητα να ζητήσετε και έγχαρτο τριμηνιαίο αντίγραφο (για τρεχούμενους λογαριασμούς) ή ενημέρωση μέσω βιβλιαρίου καταθέσεων (για τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου), χωρίς επιπλέον κόστος. Εσείς απλώς επιλέγετε μεταξύ τρεχούμενου λογαριασμού με δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft) για extra ρευστότητα σε έκτακτες περιστάσεις ή λογαριασμού ταμιευτηρίου.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Go For More

Αποκτώντας τον Λογαριασμό Προνομίων, συμμετέχετε αυτόματα στο πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More, το οποίο σας επιτρέπει να κερδίζετε πόντους με κάθε συναλλαγή. Οι πόντοι αυτοί μπορούν να εξαργυρωθούν σε περισσότερες από 7.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντάς σας επιπλέον οφέλη στις καθημερινές σας αγορές.

Εύκολη και γρήγορη απόκτηση του Λογαριασμού

Η απόκτηση του Λογαριασμού Προνομίων είναι απλή και γρήγορη. Μπορείτε να τον ανοίξετε είτε μέσω της υπηρεσίας NBG Internet/Mobile Banking είτε με μια επίσκεψη σε κάποιο Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Αν έχετε ήδη έναν λογαριασμό απλού Ταμιευτηρίου ή απλό Τρεχούμενο, μπορείτε εύκολα να τον μετατρέψετε σε Λογαριασμό Προνομίων μέσω NBG Internet / Mobile Banking, μέσω του Contact Center στο 210 48 48 484 ή με μία επίσκεψή σας σε Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας και να αρχίσετε αμέσως να απολαμβάνετε τα οφέλη που προσφέρει.

H Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζει με πράξεις την ανάγκη για ευελιξία στις επιλογές, συνεχές όφελος και ευκολία. Ενημερωθείτε αναλυτικά στο nbg.gr και ζήστε σήμερα μια αναβαθμισμένη τραπεζική εμπειρία που θα σας διευκολύνει στη διαχείριση των χρημάτων σας!

Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Σήμερα.