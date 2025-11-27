Merry Deals στα Public: Μεγάλες προσφορές σε Τεχνολογία, Μουσική, Παιχνίδια & Οικιακές Συσκευές

Enikos Newsroom

Advertorial

public

Τα Public συνεχίζουν δυναμικά την εκπτωτική περίοδο της Black Friday, προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν προϊόντα τεχνολογίας, ψυχαγωγίας, μουσικής και μικρών και μεγάλων οικιακών συσκευών σε εξαιρετικές τελικές τιμές. Η φετινή καμπάνια δίνει έμφαση τόσο στα καθημερινά essentials όσο και σε δώρα που μπορούν πραγματικά να αναβαθμίσουν την εμπειρία κάθε χρήστη, φέρνοντας την καινοτομία, την ψυχαγωγία και τη ζεστασιά του σπιτιού πιο κοντά από ποτέ.

Στον τομέα της τεχνολογίας, οι καταναλωτές θα βρουν επιλογές που καλύπτουν όλες τις ανάγκες, από premium ήχο έως παραγωγικότητα και gaming. Η soundbar Sharp HT-SB100 προσφέρεται στα 69€, προσφέροντας πλούσιο ήχο σε compact σχεδιασμό, ενώ τα ισχυρά ηχεία Logitech Z906 στα 279€ μεταφέρουν την κινηματογραφική εμπειρία σε κάθε σαλόνι. Για τους λάτρεις του gaming, το μηχανικό πληκτρολόγιο Logitech Lights G815 διατίθεται στα 109€, με κορυφαία απόκριση και μεταλλικό φινίρισμα που αναδεικνύει κάθε setup.

Την ίδια στιγμή, η κατηγορία των monitors αποτελεί μία από τις δυνατές εκπλήξεις της περιόδου, με μια σειρά μοντέλων που συνδυάζουν ποιότητα εικόνας, απόδοση και υψηλό value-for-money. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει το HP OMEN 32’’ QHD στα 309€ για απαιτητικούς gamers ενώ παράλληλα, οθόνες όπως η LG 32SR50FW στα 219€ και η LG 24BP750C στα 249€ απευθύνονται σε επαγγελματίες, φοιτητές και όσους αναζητούν μια στιβαρή αναβάθμιση για εργασία ή μελέτη.

Το σπίτι έχει επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στη φετινή περίοδο, με οικιακές συσκευές που κάνουν την καθημερινότητα πιο λειτουργική και άνετη. Οι θερμαντικές λύσεις της HomeVereo ξεκινούν από 24,90€, ενώ οι παγομηχανές της ίδιας σειράς γίνονται ιδανική επιλογή για χώρους φιλοξενίας ή οικογένειες που οργανώνουν γιορτινά τραπέζια, με τιμή 89,90€.

Στον χώρο της ψυχαγωγίας, η μουσική επιστρέφει δυναμικά στα ράφια των Public, με αγαπημένους ελληνικούς δίσκους σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Μεταξύ των επιλογών, τα «Δι’ Ευχών» και «Κάτι Καίγεται» στα 7,49€, «Το χρώμα της μέρας» στα 14,99€, «Τραγούδια για τους Μήνες» στα 17,49€, το «ΦΩΣ» της Δήμητρας Γαλάνη στα 7,49€, το «Λες και με ξέρεις» του Γιώργου Σαμπάνη στα 10,49€, το «The Blue Birds» στα 15,49€ και ο «Ηλεκτρικός Αποσπερίτης» στα 16€ δημιουργούν μια προσεγμένη συλλογή που ταιριάζει σε όλα τα μουσικά γούστα και αποτελεί εξαιρετική επιλογή δώρου.

Για τους μικρούς φίλους, η κατηγορία παιχνιδιών προσφέρει επιλογές που υπόσχονται ατελείωτη δημιουργικότητα και διασκέδαση. Σειρές όπως LEGO, Barbie και δημοφιλή επιτραπέζια παραμένουν διαθέσιμα σε ανταγωνιστικές τελικές τιμές. Για τους μαθητές, δημιουργούς και λάτρεις του stationery, η τσάντα Minecraft στα 19,99€ και το Pen Studio – Μαθαίνω & Δημιουργώ αποτελούν πρακτικές και χαρούμενες επιλογές για το σχολείο και τη δημιουργική απασχόληση.

Με προσφορές που αγγίζουν κάθε κατηγορία προϊόντος και με γνώμονα την ευκολία των καταναλωτών, τα Public συνεχίζουν να μετατρέπουν τη γιορτινή περίοδο σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών. Η μεγάλη ποικιλία και οι προσιτές τιμές προϊόντων καθιστούν τα Public τον ιδανικό προορισμό για όσους θέλουν να συνδυάσουν δώρα, αναβαθμίσεις και γιορτινή διάθεση σε ένα μέρος.

Γιατί φέτος, η Merry Friday κάνει τη διαφορά!

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φαρμακοποιοί: Αποκατάσταση της αλήθειας για τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων

4 τροφές με περισσότερη πρωτεΐνη από ένα στήθος κοτόπουλου

OpenBusiness: Παρατείνεται η προθεσμία για την εγγραφή στην πλατφόρμα

«Νταντάδες της γειτονιάς»: 56 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για την υλοποίηση της δράσης

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:22 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Black Friday προσφορές και προτάσεις σε COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ

Δωρεάν συσκευές στα προγράμματα της COSMOTE TELEKOM Επιπλέον 15% €πιστροφή για αγορές με κάρτε...
19:45 , Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025

«ΡΙΦΙΦΙ»: Στις 15 Δεκεμβρίου η πρεμιέρα της νέας σειράς μυθοπλασίας της COSMOTE TV

«ΡΙΦΙΦΙ»: Στις 15 Δεκεμβρίου η πρεμιέρα της νέας σειράς μυθοπλασίας της COSMOTE TV Σε σκηνοθεσ...
13:33 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Άλλαξε τον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ σε ηλεκτρονικό και μπες στην κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και δέκα ηλεκτρικά ποδήλατα!

Παίρνεις τον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ και τον τσακίζεις στα τέσσερα. Κάνεις ένα διαγώνιο δίπλωμα κ...
18:04 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Επένδυση στη βιωσιμότητα και την ασφάλεια του Πεντελικού Όρους από την HELLENiQ ENERGY

Δωρεά 3 νέων πυροσβεστικών οχημάτων στον Σ.Π.Α.Π. Τρία σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα δώρισε πρ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»