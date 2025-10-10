HELLENiQ ENERGY: 17 Χρόνια, 5.700 Αριστούχοι, Μια Υπόσχεση για το Μέλλον

Enikos Newsroom

Advertorial

Ομαδική φωτογραφία από την βράβευση των Αριστούχων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Δήμων του Θριάσιου Πεδίου.
Ομαδική φωτογραφία από την βράβευση των Αριστούχων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Δήμων του Θριάσιου Πεδίου

Με σταθερή δέσμευση στην αριστεία και τη γνώση, η HELLENiQ ENERGY, από το 2009, επιβραβεύει αριστούχους μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή της στη νέα γενιά, με τον αριθμό των βραβευθέντων να ξεπερνά τους 5.700. Το Πρόγραμμα, που υλοποιείται εδώ και 17 χρόνια, απευθύνεται στους αριστούχους αποφοίτους Λυκείων 8 Δήμων, στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Συγκεκριμένα, οι αριστούχοι προέρχονται από τους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων στο Θριάσιο Πεδίο, τους Δήμους Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δέλτα και Κορδελιού-Ευόσμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη καθώς και τον Δήμο Κοζάνης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης και η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Σοφία Ζαχαράκη (δεξιά), στην εκδήλωση βράβευσης για τους «Πρώτους των Πρώτων» από το Θριάσιο Πεδίο.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης και η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Σοφία Ζαχαράκη (δεξιά), στη βράβευση των «Πρώτων των Πρώτων» στην εκδήλωση για τους Αριστούχους από το Θριάσιο Πεδίο

Οι φετινές βραβεύσεις

Οι φετινές βραβεύσεις μετατράπηκαν σε πραγματικές γιορτές για τους νέους αποφοίτους αλλά και τις οικογένειές τους.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Σοφία Ζαχαράκη, o Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ.  Γιώργος Κώτσηρας, βουλευτές, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Δήμαρχοι του Θριασίου Πεδίου, της Δυτικής Θεσσαλονίκης και της Κοζάνης. Από πλευράς της HELLENiQ ENERGY παρευρέθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρέας Σιάμισιης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπήλιος Λιβανός, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιώργος Αλεξόπουλος και στελέχη του Ομίλου καθώς και οι πιο θερμοί υποστηρικτές των παιδιών που είναι πάντα οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι κηδεμόνες τους.

Το εμβληματικό μήνυμα των εκδηλώσεων «Φτάσε όπου δεν μπορείς» – από τον Νίκο Καζαντζάκη – αποτυπώνει τη νοοτροπία και το όραμα που θέλει να μεταδώσει η εταιρεία στη νέα γενιά.

Την παρουσίαση ανέλαβε ο γνωστός stand-up comedian Λάμπρος Φισφής, ενώ ο Παραολυμπιονίκης στίβου Στέλιος Μαλακόπουλος, με το προσωπικό του παράδειγμα, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους βραβευθέντες μαθητές, ενισχύοντας το μήνυμα ότι η αποφασιστικότητα και η πίστη στον εαυτό μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο.

Ομαδική φωτογραφία κατά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης για τους Αριστούχους μαθητές στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Ομαδική φωτογραφία κατά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης για τους Αριστούχους μαθητές στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Ένα Πρόγραμμα με διαχρονικό αποτύπωμα

Με το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου, η HELLENiQ ENERGY αναδεικνύει διαχρονικά τον ρόλο της ως αρωγός της τοπικής κοινωνίας και της νέας γενιάς. Επενδύοντας στην εκπαίδευση, την αριστεία και την πρόοδο, η εταιρεία προσφέρει έμπρακτη υποστήριξη στους νέους ανθρώπους, δίνοντάς τους την ενέργεια που χρειάζονται, για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να χτίσουν το μέλλον τους.

Ομαδική φωτογραφία κατά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης για τους Αριστούχους μαθητές στην Κοζάνη.
Ομαδική φωτογραφία κατά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης για τους Αριστούχους μαθητές στην Κοζάνη

Σταθερά δίπλα στη νέα γενιά και την εκπαιδευτική κοινότητα

Η HELLENiQ ENERGY παραμένει σταθερά στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας, έχοντας επενδύσει την τελευταία δεκαετία περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ σε δράσεις που ωφέλησαν πάνω από 300.000 μαθητές και φοιτητές. Παράλληλα, έχει προσφέρει 350 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε περισσότερα από 50 κορυφαία πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Φέτος, δημιουργήθηκε και το HELLENiQ ENERGY Alumni Community, μέσω του οποίου οι εκατοντάδες υπότροφοι του Προγράμματος Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό – από την έναρξή του έως σήμερα – έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και γνώσεις, να εξελιχθούν, να μοιραστούν τα επιτεύγματά τους και να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο.

Μαθητές από σχολεία του Θριάσιου Πεδίου που διακρίθηκαν για τις άριστες επιδόσεις τους και πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην προώθηση της δια βίου μάθησης, της επαγγελματικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προσφοράς, καλλιεργώντας έναν κύκλο θετικής επιρροής με επίκεντρο την πρόοδο, τη γνώση και τη βιωσιμότητα. Ακόμη, τη φετινή χρονιά, η εταιρεία, σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School – The American College of Greece, δημιούργησε και το HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy, το πρώτο Κέντρο Αριστείας αφιερωμένο στη βιώσιμη ενέργεια και ανάπτυξη.

Εμπνέοντας και ενθαρρύνοντας τους νέους να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, η εταιρεία στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας. Γιατί η αριστεία και η προσπάθεια είναι το κλειδί για να χτίσουμε έναν καλύτερο αύριο για όλους.

Μαθητές από σχολεία της Κοζάνης που βραβεύθηκαν για τις άριστες επιδόσεις τους και πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Μαθητές από σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης που βραβεύθηκαν για τις άριστες επιδόσεις τους και πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Το μήνυμα των φετινών εκδηλώσεων
Το μήνυμα των φετινών εκδηλώσεων

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έρευνα του ΠΟΥ: Αυξάνονται δραματικά τα ποσοστά κατάθλιψης στους επαγγελματίες υγείας της Ευρώπης

Εμμηνόπαυση και αύξηση βάρους: Ποιες θεραπείες μπορεί να βοηθήσουν

Τράπεζες: Το νέο σχέδιο για ενιαίο δίκτυο ΑΤΜ -Τι θα αλλάξει στο IRIS από το σύστημα ΔΙΑΣ

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για εξωστρέφεια ΜμΕ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τα SOS που πρέπει να προσέξετε

Η Blue Origin παρουσίασε τον ισχυρό πύραυλο New Glenn ενόψει αποστολής στον Άρη

Το HMD Touch 4G είναι το «χαζο-έξυπνο» κινητό το οποίο θα λατρέψουν οι Millenials – Ο λόγος
περισσότερα
09:51 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

“Start your Business”: Η νέα πρωτοβουλία της COSMOTE TELEKOM που στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ξεκίνημά τους

Δωρεάν για νέες επιχειρήσεις: 6 μήνες συνδεσιμότητα & επικοινωνία και έως 2 χρόνια εργαλεί...
13:37 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Όταν η απόσταση δεν αποτελεί εμπόδιο για την πρόσβαση στην υγεία

61 αεροδιακομιδές – 61 ζωές Η Ελλάδα, με τη μοναδική γεωμορφολογία της και τον έντονα νησιωτικ...
14:27 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Την ηγετική της θέση επιβεβαίωσε η ALUMIL με τα Οικονομικά Αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025

Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 15,7% & των καθαρών κερδών μετά από φόρους κατά 72,2%, ε...
11:35 , Τετάρτη 06 Αυγούστου 2025

Υποβολή Αιτήσεων Εισαγωγής για πρόγραμμα Φαρμακευτικής (MPharm) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πως συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής από υ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης