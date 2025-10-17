COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – Go Abroad: Νέος κύκλος με δωρεάν ημερίδες για την είσοδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού

Δύο ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση από ειδικούς

Δήλωση συμμετοχής στο www.cosmote.gr/growyourbusiness

Δωρεάν ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και τους ελεύθερους επαγγελματίες διοργανώνει η COSMOTE TELEKOM, με στόχο να τους βοηθήσει να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στις αγορές του εξωτερικού. Το πρόγραμμα COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – Go Abroad προσφέρει πρακτικές συμβουλές, γνώση και καθοδήγηση σε κάθε στάδιο αυτής της διαδρομής, ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ και συμβάλλοντας περαιτέρω στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξή τους.

«Με το νέο κύκλο του COSMOTE GROW YOUR BUSINESS και τη δράση “Go Abroad”, δίνουμε τα εφόδια και τη γνώση στις ΜμΕ να κάνουν με αυτοπεποίθηση τα πρώτα τους βήματα σε διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Στην COSMOTE TELEKOM παραμένουμε σταθερά στο πλευρό των ΜμΕ, προσφέροντας συστηματικά εκπαίδευση, καθοδήγηση και καινοτόμες λύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή τους», δήλωσε ο κ. Θάνος Φαλάγγας, Διευθυντής B2B Marketing, CRM & Channel Management Ομίλου ΟΤΕ.

Δύο ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι ημερίδες του COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – Go Abroad θα πραγματοποιηθούν στις 7 Νοεμβρίου 2025, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στις 12 Νοεμβρίου 2025, στο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία:

Να εστιάσουν στα πρώτα βήματα της εξαγωγικής δραστηριότητας, κατανοώντας τα οφέλη, τις προκλήσεις και τις βασικές αρχές έρευνας αγοράς.

Να μάθουν πώς να σχεδιάζουν ένα αποτελεσματικό διεθνές πλάνο μάρκετινγκ, τις στρατηγικές για την προσέλκυση διεθνών πελατών και να επιλέξουν τα κατάλληλα κανάλια πώλησης (ηλεκτρονικό κατάστημα, marketplaces).

Να ανακαλύψουν πώς η τεχνολογία – από το cloud και την τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι τα big data και την ασφάλεια – μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για εξωστρέφεια και ανάπτυξη.

Να ενημερωθούν για τις αρχές διαφάνειας και ασφάλειας, αλλά και για τρόπους ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Να γνωρίσουν δράσεις υποστήριξης των εξαγωγών, μέσα από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, που θα βοηθήσουν την πορεία τους στις διεθνείς αγορές.

Να παρακινηθούν από πραγματικές ιστορίες και case studies επιτυχημένων επιχειρήσεων που κατάφεραν να επεκταθούν στο εξωτερικό.

Και να εμπνευστούν από έγκριτους φορείς και καταξιωμένους επιχειρηματίες με υψηλό expertise και πολυετή εμπειρία στον τομέα των εξαγωγών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το www.cosmote.gr/growyourbusiness για να μάθουν περισσότερα και να δηλώσουν συμμετοχή στις ημερίδες της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.

Η COSMOTE TELEKOM παραμένει ο αξιόπιστος συνεργάτης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσφέροντας πολύτιμα εφόδια που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους και αυξάνουν την αποδοτικότητά τους. Από το 2017 έως και σήμερα, μέσα από τις δράσεις COSMOTE GROW YOUR BUSINESS, έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 115.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Μέσα από κατάλληλη ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση, οι ΜμΕ αναβαθμίζουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, ώστε να πραγματοποιήσουν με επιτυχία το ταξίδι του ψηφιακού τους μετασχηματισμού.