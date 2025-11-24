Black Friday προσφορές και προτάσεις σε COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ

Δωρεάν συσκευές στα προγράμματα της COSMOTE TELEKOM

Επιπλέον 15% €πιστροφή για αγορές με κάρτες Eurobank

Oι Black Friday προσφορές ξεκίνησαν στην COSMOTE TELEKOM και στον ΓΕΡΜΑΝΟ. Έως και την 1η Δεκεμβρίου, σε όλα τα φυσικά καταστήματα, αλλά και στα cosmote . gr και germanos.gr , οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν φθηνότερα και με έως 48 άτοκες δόσεις, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, τα αγαπημένα τους smartphones, laptops, tablets, wearables, τηλεοράσεις, καθώς και προϊόντα smarthome και gaming, ενώ στον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν και οικιακές μικροσυσκευές. Επιπλέον, για αγορές αξίας 349€ και άνω με όλες τις κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, φυσικές και άυλες, οι καταναλωτές κερδίζουν επιπλέον 15% €πιστροφή. Παράλληλα, μετατρέποντας το καρτοκινητό τους σε συμβόλαιο COSMOTE GIGAMAX, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν επιλεγμένα smartphones σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές, ή ακόμα και δωρεάν. Κι όλα αυτά με ευκολίες πληρωμής (μπορούν να πληρώσουν με όποιον τρόπο θέλουν: πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες, δωρεάν αντικαταβολή, μετρητά), άμεση παράδοση, αλλά και δωρεάν επιστροφές.

Ενδεικτικά, στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ οι καταναλωτές θα βρουν:

Τη σειρά SAMSUNG Galaxy S 25 , από 599€, με όφελος από 180€ έως 360€, ανάλογα με το μοντέλο.

Τη σειρά XIAOMI 15 & 15 T , από 499€, με όφελος από 150€ έως 250€ ανάλογα με το μοντέλο.

Το laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 , 15.6" με επεξεργαστή AMD Ryzen 7, 16GB RAM και 512 SSD, από 799€ στα 579€ και με 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση.

Το iPad 11 th gen WiFi 128 GB , με οθόνη Liquid Retina 11" και το εξαιρετικά γρήγορο A16 chip, από 399€ στα 369€ και με δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση.

Apple Watch , από 219€ με 3 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Επιπλέον, η λειτουργία Cellular connectivity που έχουν συγκεκριμένα μοντέλα υποστηρίζεται αποκλειστικά από την COSMOTE TELEKOM, μέσω της υπηρεσίας COSMOTE MULTISIM, με τους 3 πρώτους μήνες να παρέχονται δωρεάν.

Το Bluetooth Ηχείο JBL BoomBox 3 , με JBL Original Pro Sound και αυτονομία μπαταρίας έως 24 ώρες, από 499€ στα 349€.

Κονσόλες PlayStation 5 , από 349€, με όφελος από 100€ έως 150€, ανάλογα το μοντέλο.

Τη σκούπα ρομπότ XIAOMI X20 Μax , με ισχυρή αναρρόφηση 8.000 Pa και φωνητικό έλεγχο, από 649€ στα 499€.

Το TP-LINK Deco BE25 BE3600 Σύστημα Mesh WiFi 1-pack, με κάλυψη WiFi 7 σε όλο το σπίτι και εύκολη ρύθμιση και διαχείριση, από 129,90€ στα 79,90€.

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Smart TV, θα βρουν την Samsung 4K QLED Q7F, 55 ιντσών, με λεπτό, κομψό design και QLED πάνελ για εκπληκτικά χρώματα, από 549€ στα 499€, καθώς και το αντίστοιχο μοντέλο 65 ιντσών από 699€ στα 599€. Επιπλέον, αποκλειστικά στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, οι καταναλωτές που θα συνδυάσουν την αγορά νέας τηλεόρασης με νέα συνδρομή σε πακέτο COSMOTE TV, θα λάβουν επιπλέον έκπτωση 100€ για την αγορά τους και δωρεάν 2 μήνες συνδρομή.

Δωρεάν smartphones & tablet ή σε προνομιακές τιμές στα προγράμματα της COSMOTE TELEKOM

Οι καταναλωτές που θα μετατρέψουν το καρτοκινητό τους σε συμβόλαιο COSMOTE σε ένα κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν ή σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές δημοφιλή smartphones και tablet. Ενδεικτικά: