Το 2013 ο Ντέιβιντ Στερν ανακοίνωσε ότι στο Νο.15 του draft οι Μπακς επέλεξαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του Ντέβιντ Στερν. Σήμαινε τόσα πολλά για το ΝΒΑ, το έκανε παγκόσμιο, έδωσε ευκαιρίες σε μένα, στον Κούκοτς, στον Γκασόλ, σε αρκετούς παίκτες απ’ όλο τον κόσμο. Όταν είπε το όνομά μου, άλλαξε η ζωή μου. Άλλαξε τις ζωές πολλών ανθρώπων. Μιλήσαμε λίγο μετά, ήξερε από πού είμαι, την ιστορία μου» δήλωσε ο Greek Freak για τον θάνατο του πρώην κομισάριου του ΝΒΑ.

