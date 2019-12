Χαμόγελα χαράς σκόρπισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια μικρή θαυμάστριά του. Ο "Greek Freak" μετά τη νίκη των Μπακς επί των Πέισερς με σκορ 117- 89 εντόπισε μέσα στο πλήθος των φιλάθλων ένα κοριτσάκι που περίμενε δίπλα στο παρκέ για να βγάλει μια φωτογραφία μαζί του.

Ο Αντετοκούμπο της χάρισε τα παπούτσια του και όπως φαίνεται και στο βίντεο που αναρτήθηκε από τους Μπακς στο Twitter η μικρή "τρελάθηκε" από τη χαρά της. Δεν μπορούσε να το πιστέψει...

Δείτε το βίντεο:

An early #NBAXMas gift from the MVP! pic.twitter.com/Bb1JaapSXu