Αυτό που έμεινε όμως από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν το "παιχνιδάκι" που έστησαν οι ποδοσφαιριστές της Βάσκο Ντα Γκάμα στο πρώτο ημίχρονο για την εκτέλεση ενός φάουλ έξω από την περιοχή των αντιπάλων τους.

Συγκεκριμένα τρεις παίκτες των γηπεδούχων έπαιξαν πέτρα, μολύβι, χαρτί για να αποφασίσουν ποιος θα πάρει το φάουλ, με τον Φρέντι Γουαρίν να κερδίζει και τους ποδοσφαιριστές να γελούν.

That’s one way to decide who takes a free-kick pic.twitter.com/9mFsaLpfEp