Στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης με την Ουνιόν Βερολίνου ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έκανε το 2-0 για την Μπάγερν Μονάχου και έγραψε το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Bundesliga.

Ο Πολωνός επιθετικός έγινε ο πρώτος στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος που σκοράρει και στις εννέα πρώτες αγωνιστικές και έσπασε το ρεκόρ που άνηκε στον Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος είχε σταματήσει στις οκτώ αγωνιστικές.

Αυτό ήταν το 13ο γκολ του Μίλερ στη φετινή Bundesliga και το 19ο συνολικά στη σεζόν έως τώρα.

RECORD: Robert Lewandowski is the first-ever player to score in nine straight Bundesliga games to start the season.

9 games, 13 goals. 🤯 pic.twitter.com/zXKRN2IECR