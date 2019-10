Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη επί του Αλεξάντερ Ζβέρεφ και κατέκτησε τον τίτλο στην Σανγκάη. Ο 23χρονος Ρώσος τενίστας –ως συνήθως τους τελευταίους μήνες- ήταν άψογος, περιόρισε στο ελάχιστο τα λάθη και ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του αντιπάλου του με 6-4, 6-1 σε 73 λεπτά.

