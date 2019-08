Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Κράσνονταρ στο «Γ. Καραϊσκάκης» στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα πλέι οφ του Champions League και ο Πέδρο Μαρτίνς αποφάσισε να παρατάξει τους «ερυθρόλευκους» με την ίδια ενδεκάδα που ξεκίνησε τους αγώνες με την Μπασακσεχίρ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού αποτελείται από τους: Σα, Ελαμπντελαουί, Μεριά, Σεμέδο, Τσιμίκα, Γκιγιέρμε, Μπουχαλάκη, Βαλμπουενά, Ποντένσε, Μασούρα και Γκερέρο,

