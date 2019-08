Ο 24χρονος Ελληνοαυστραλός ξέφυγε τελείως στο ματς κόντρα στον Καρέν Χατσάνοφ (Νο.9) στο Σινσινάτι και η λογική λέει ότι η ΑΤΡ δεν θα τον αφήσει ατιμώρητο αυτή τη φορά.

Ο Νικ πήρε το πρώτο σετ στην αναμέτρηση με τον 23χρονο Ρώσο, αλλά στη συνέχεια άρχισε τα δικά του και τελικά έχασε τον αγώνα πανηγυρικά.

Στο φινάλε του δεύτερου σετ κατηγόρησε τον διαιτητή Φέργκους Μέρφι ότι ξεκινάει νωρίς το ρολόι, «μπλέκοντας» στην ιστορία τον Ράφα Ναδάλ και τις καθυστερήσεις του και κατέληξε με πόιντ πέναλτι, καθώς «επιτέθηκε» στον διαιτητή, τον οποίο χαρακτήρισε τον χειρότερο στον κόσμο.

Πριν ξεκινήσει το τρίτο σετ (έχασε το δεύτερο στο τάι μπρέικ), πήγε χωρίς άδεια στα αποδυτήρια και για να αποφύγει το γκέιμ πέναλτι έσπασε εκεί δύο ρακέτες και επέστρεψε στο court. Ο Μέρφι, όμως, δεν μπόρεσε να τον τιμωρήσει, καθώς δεν είδε τη σκηνή με τα μάτια του.

BANG, BANG!! 💥💥

Nick Kyrgios absolutely DESTROYED two racquets and the commentators lost it 😂 😂

Nick Kyrgios absolutely DESTROYED two racquets and the commentators lost it