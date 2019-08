Ο Σερζ Ιμπάκα ανέβασε ένα συγκλονιστικό βίντεο στο οποίο αποκαλύπτει πως ζούσε τρώγοντας από τα αποφάγια. Πριν από 15 χρόνια στο Κονγκό δεν είχε καμία ελπίδα για την ζωή του, καθώς τρεφόταν με ότι περισσεύματα έβρισκε!

From begging leftovers 15 years ago to coming back as an NBA Champhion to eat a full meal at the same restaurant in Congo. Sometimes life is like a movie and this script is written by God only... #anythingispossible pic.twitter.com/4bBQzTRa1x