Συγκινητικό είναι το βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα της στο Facebook, η ομάδα των Μπακς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την απονομή σε αυτόν του βραβείου του πολυτιμότερου παίκτη του ΝΒΑ. Γράφοντας τρεις μικρές προτάσεις: Just a kid from Sepolia. Who came to Milwaukee. And became the MVP. «Ένα παιδί από τα Σεπόλια, που ήρθε στο Μιλγουόκι και έγινε MVP».

Δείτε το βίντεο: