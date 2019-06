Ο θρυλικός Ισπανός σέρβιρε, ανάγκασε τον Αυστριακό σε διαδοχικές εξαιρετικές άμυνες και ο πόντος πήγε, τελικά, στην πλευρά του Ναδάλ χάρη σε ένα αριστοτεχνικό χτύπημα στο φιλέ με τους θεατές να αποθεώνουν και τους δύο.

Δείτε το βίντεο

25 minutes in and we're already getting points like this...@RafaelNadal | #RG19 pic.twitter.com/SM5Mw1Lo8q