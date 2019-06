Ο Σέρβος τενίστας –για πολλούς κορυφαίος τη δεδομένη στιγμή- δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ απέναντι στον ταλαντούχο Γερμανό. Ο Ζβέρεφ έκανε το break, προηγήθηκε με 5-4 και είχε την ευκαιρία να «κλείσει» το πρώτο σετ, όμως, εκεί ο Νόλε έδειξε χαρακτήρα, πήρε πίσω το break και στη συνέχεια έσπασε ξανά το σερβίς του αντιπάλου του για να πάρει το πρώτο σετ.

Αυτή η εξέλιξη απλοποίησε τα πράγματα για τον Τζόκοβιτς, ο οποίος στη συνέχεια ήταν απολαυστικός και εύκολα έφτασε στη νίκη κλείνοντας θέση για τον ημιτελικό, όπου θα συναντήσει τον Ντόμινικ Τιμ.

Back in the final 4️⃣.@DjokerNole too good for Zverev 7-5 6-2 6-2. Meets Them in the semi-finals.

