Σε ρινγκ πυγμαχίας μετέτρεψαν την πίστα οι οδηγοί του NASCAR Clint Bowyer και Ryan Newman μετά τον αγώνα στο Charlotte Motor Speedway, το βράδυ του Σαββάτου.

Δείτε το βίντεο με το συμβάν:

Tempers getting HOT at the NASCAR All-Star Race. pic.twitter.com/tYONhA1T3b