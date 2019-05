Ο Κώστας Μήτρογλου δεν κατάφερε να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του Φατίχ Τερίμ όντας τραυματίας, όμως αυτό δεν εμπόδισε τον Έλληνα διεθνή επιθετικό να πανηγυρίσει με την ψυχή του μαζί με τους συμπαίκτες του, έχοντας πάρει λίγες ημέρες νωρίτερα και το κύπελλο Τουρκίας.

Πλέον, ο "Μητρογκόλ" μετράει έξι νταμπλ στην καριέρα του, με το πρώτο του επί τουρκικού εδάφους να έχει πάντως ιδιαίτερη σημασία αφού μετράει μόλις μερικούς μήνες στην “τσιμ μπομ” μετά τη μετακίνησή του στην Κωνσταντινούπολη από την Μαρσέιγ .

Φρόντισε μάλιστα να δείξει τον ενθουσιασμό του έχοντας μαζί τους στους πανηγυρισμούς εντός γηπέδου τη σύζυγο και το παιδί του και κράτησε με υπερηφάνεια την ελληνική σημαία την ώρα που αποθεωνόταν από τους οπαδούς.

"Για όλους εσάς και με όλους εσάς!!!!", ανέφερε σε μήνυμά του στο Τwitter ο διεθνής φορ, με το οποίο συνόδευσε μάλιστα βίντεο που τραβήχτηκε την ώρα των πανηγυρισμών.

To all of you and with all of you!!!! 🙌🙌🙌

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆#ŞampiyonGalatasaray #Champions #WeAreGalatasaray pic.twitter.com/Dz00ZFPB3G