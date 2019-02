O Γιάννης Αντετοκούνμπο θα... αποκαλυφθεί το προσεχές Σάββατο (16/2) μέσα από τη συχνότητα του ΤΝΤ σε μία προσπάθεια να ερμηνευτεί το ταξίδι του αυτό στην κορυφή.

«Το πρώτο βράδυ της τρίτης μου χρονιάς έβαλα 27 πόντους. Και σκέφτηκα: αυτό μπορώ να το κάνω σε κάθε παιχνίδι», είναι μία από τις ατάκες του «Greek Freak», με το σύντομο preview του ντοκιμαντέρ να κυκλοφορεί.

Δείτε το βίντεο:

"Finding Giannis," a new documentary on Giannis Antetokounmpo's unlikely ascent from total unknown to MVP candidate, airs Saturday on TNT at 630pm EST. Quite a few previously untold stories. Great intro for All-Star Saturday Night. pic.twitter.com/C7y4XAcAQU